Orgasmos melancólicos / Sexo con Esther 

Esa sensación de tristeza y de vacío que se presenta después del aquello por más que la faena haya sido apoteósica no solo afecta a las mujeres.



Esta oleada de aburrimiento se llama disforia poscoital y por ella se interesaron unos estudiosos de The Queensland University of Technology de Brisbane, Australia, que analizaron las condiciones en las que quedaban más de 1.200 señores después de un polvo y concluyeron que 4 de cada 10 había experimentado dicha tristeza en algún momento después de una buena encamada, con lo que confirmaron que la tal disforia se presenta también en los hombres.

No son pocos los expertos que han tratado de encontrar sus causas. Algunos han salido a culpar a las hormonas: las endorfinas, la oxitocina y la prolactina forman un coctel que de instante produce un placer infinito, pero que al caer súbitamente dejan al cerebro en una especie de abstinencia que se manifiesta con ese desasosiego.



Otros se arriesgan a decir que los polvos bloquean el miedo en la amígdala cerebral, pero que, al volver a la realidad, la angustia regresa y causa un amargor que, para mí, es una especie de precio que tienen que pagar los amantes por haber gozado.



Sea lo que sea, me parece que estos estudios desvirtúan el sabor de los polvos, porque muchas de estas relaciones, más allá de explicaciones biológicas y químicas, son resultado de patrones culturales y de manifestaciones individuales.



Mucha gente no le da al sexo la dimensión que tiene como función vital y lo ha envuelto en una capa de moralismo que se traduce en culpas que pueden aflorar de manera inconsciente. Frigidez, anorgasmia, eyaculación precoz o impotencia ya eran suficientes trastornos para que ahora se agregue otro más.



Insisto: el sexo es algo normal y debe ejercerse sin limitaciones. Cuando eso se asuma con rigor, todas las tribulaciones que se le achacan saldrán en estampida. Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO

@SaludET