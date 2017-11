Claves sobre el aumento de la obesidad y la desnutrición en Colombia

22 de noviembre 2017 , 12:22 a.m.

Según la más reciente encuesta nacional de nutrición, el 24,4 % de los niños tiene sobrepeso en contraste con el 18,8 % que estaban por encima del peso saludable hace 5 años. La encuesta anterior mostró que el 51,2 % de los mayores de 18 años eran obesos, hoy lo son el 56,4 %.

En cuanto a desnutrición, la encuesta arrojó una cifra agridulce, mientras bajó la desnutrición crónica aumentó la desnutrición aguda; y en cualquier caso Colombia no cumplió el objetivo de desarrollo del milenio.



La desnutrición crónica es la que la determina si una persona mide menos de lo que debería medir para su edad; y la aguda es la que determina si una persona pesa menos de lo que debería pesar para su edad.



Las cifras son aún más impactantes en las comunidades indígenas en las que 30 de cada 100 menores de edad están desnutridos, igual que 11 de cada 100 niños y niñas entre los hogares más pobres del país.



La mitad de los hogares colombianos tiene dificultades para conseguir alimentos, especialmente saludables y balanceados, asunto que lleva al Ministerio de Salud a insistir en reforzar los controles del etiquetado de los productos, y a promover medidas como el impuesto a las bebidas azucaradas.

Nueva encuesta definirá quiénes recibirán subsidios del Sisbén

El Departamento Nacional de Planeación busca actualizar la información socioeconómica de las familias colombianas. El objetivo es llegar en 2019 a 11,5 millones de encuestas con las que se logrará la caracterización de alrededor de 40,5 millones de colombianos.



Para realizar el levantamiento de la información se invertirán 132 mil millones de pesos, de los cuales la Nación aportará 70 mil millones de pesos y los entes territoriales 62.300 millones de pesos.



Los colombianos que sean encuestados no deben esconder sus electrodomésticos por temor a obtener un puntaje que no les permita tener acceso a subsidios. La nueva encuesta del Sisbén tendrá en cuenta los ingresos y gastos para la calificación de cada hogar, no las pertenencias.



Las víctimas de la violencia y miembros de grupos étnicos no pierden los beneficios que hayan obtenido por su condición al responder la nueva encuesta de Sisbén.



