'Propuesta sobre impuesto a bebidas azucaradas sigue viva'

La directora de la organización Educar Consumidores, Esperanza Cerón, aseguró en Citynoticias de las 8 p.m. que la decisión de la Corte Suprema de tumbar la sanción impuesta por la Superindustria vetando la campaña sobre las bebidas azucaradas es un estímulo para seguir luchando a favor de gravar con este impuesto a dichos productos. Cerón le dijo a Claudia Palacios que: "la propuesta sigue viva, pero no solo por eso sino porque en el plan decenal de salud pública se contempla la necesidad de crear medidas para proteger la salud alimentaria”.

Sobre las amenazas recibidas durante la época de debate de la reforma tributaria, que se conocieron solo hasta este fin de semana por un informe publicado por el periódico The New York Times, la doctora Cerón expresó que siempre prefirió hablar sobre estas intimidaciones con las autoridades, y agregó que: "pusimos la denuncia sobre las amenazas y no pasó nada "

Sobre la autoregulación propuesta por la industria, Cerón dijo que: "la autorregulación no ha servido en ninguna parte" y añadió que aunque la industria ha adquirido diferentes compromisos, como no vender estas bebidas en tiendas escolares, no ha cumplido.



