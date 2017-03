En Colombia no hay riesgo de consumir carne adulterada de Brasil

22 de marzo 2017 , 09:15 a.m.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, dio un parte de tranquilidad en las últimas horas sobre la posibilidad de que llegue al país carne desde Brasil que podría estar adulterada.



"En la actualidad, Colombia no ha habilitado empresas brasileras para exportar carne bovina, porcina y aviar a nuestro país, por lo tanto no hay ingreso de estos productos al mercado nacional", señaló en un comunicado.



En Brasil, la Policía Federal destapó y desarticuló el viernes pasado una mafia de adulteración de carnes, en una operación en la que se detuvo a una treintena de agentes públicos y directivos de empresas implicados.



Sus prácticas incluían el uso de químicos para mejorar el aspecto de la carne, la alteración de las fechas de validez o la introducción de alimentos no adecuados para el consumo en la elaboración de embutidos, entre otras irregularidades.



La denuncia extendió una sombra de dudas sobre uno de los alimentos centrales de la dieta brasileña, amenaza además los esfuerzos del país para salir de más de dos años de recesión y se suma a la crisis de credibilidad provocada por la Operación Lava Jato, sobre gigantescos desvíos de dinero público de la estatal Petrobras hacia la política.

Por estas investigaciones se ha desatado una crisis internacional para los productores de Brasil. Hong Kong se sumó el martes al bloqueo que han implementado varios países a las carnes del país suramericano, que perdió su principal mercado de cortes bovinos, pese a sus esfuerzos para frenar la crisis desatada por sospechas de adulteración de alimentos de origen animal.



La decisión de Hong Kong se suma a la de China, segundo cliente de carnes vacunas y de carne de pollo, y a la de Chile. Las compras de esos tres países representaron en 2016 un 40 % (1.717 millones de dólares) de las exportaciones de carne bovina del gigante suramericano.

Invima realiza inspección permanente en los mataderos que operan en el país a través de médicos veterinarios oficiales, los cuales ejercen vigilancia

En carne de pollo, los envíos a China y Hong Kong representaron el 20 % (USD 1.267 millones) del total, según datos del Ministerio brasileño de Desarrollo y Comercio Exterior (MDIC).



La Unión Europea (UE) impuso por su lado restricciones, en tanto que Rusia y Corea

del Sur reforzaron sus controles.



En Colombia, el Invima detalló que de acuerdo con la información suministrada por la empresa Red Cárnica, el único matadero filial de una empresa brasilera de procesamiento de carne en Colombia, la empresa matriz Minerva Foods no tiene plantas investigadas en el caso de carne adulterada en Brasil.



"Adicionalmente, esta planta se encuentra autorizada para su funcionamiento bajo el Decreto 1500, por lo cual tiene inspección permanente por parte del Invima", añadió en el comunicado.



La entidad subrayó que se realiza inspección permanente en los mataderos que operan en el país, a través de médicos veterinarios oficiales, "los cuales ejercen vigilancia y control estricto en todos los procesos"



"El caso que se investiga en Brasil no afecta la carne que se consume en nuestro país. Así mismo, la institución avanza en la vigilancia permanente para garantizar que los productos que se consumen no afecten la salud de los colombianos", puntualizó el instituto.



AFP Y ELTIEMPO.COM