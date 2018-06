Mitos sobre la salud que usted debería conocer y erradicar

Una mentira repetida un millón de veces acaba siendo verdad. Así, sin contrastar su veracidad, se propagan los mitos.



En los tiempos de las noticias falsas y las redes sociales, esta realidad alcanza una nueva dimensión. “¿Cuántas veces hemos visto a alguien tomando un jugo de naranja a toda velocidad, nada más ser exprimido, porque piensa que se le van las vitaminas? No todas las cosas que nos dicen sobre nuestra salud o sobre la ciencia son reales”, subraya la química y divulgadora científica Deborah García Bello en su libro ¡Que se le van las vitaminas! Mitos y secretos que solo la ciencia puede resolver (Paidós).



Según ella, hay muchos mitos relacionados con el bienestar, algunos de los cuales pueden poner en riesgo nuestra salud. Estos son, a su juicio, los diez principales.

Las vacunas son innecesarias

“Un estudio fraudulento relacionó el uso de la vacuna triple viral con el autismo, lo que puso en duda la seguridad de la inmunización. Después se comprobó que este estudio era malintencionado, por lo cual se retiró, pero la idea quedó en el imaginario colectivo”, cuenta la investigadora española. Esta moda ha provocado que enfermedades prácticamente erradicadas vuelvan a ser un problema. En Europa, la incidencia del sarampión aumentó 400 por ciento el año pasado y dejó 35 muertos y más de 22.000 afectados. Hay que ser claros: las vacunas previenen enfermedades mortales, subraya el asesor médico de EL TIEMPO Carlos Francisco Fernández.

Blanquearse los dientes con bicarbonato y limón funciona

El peligro de este mito es que en pocos días los dientes sí están más blancos, pero a costa de erosionar el esmalte, que no se recupera.

Las cremas solares no deben llevar filtros químicos

Tienen que llevar filtros químicos, que son los más modernos y hacen inocua la radiación UV. Además, no dejan rastro blanco.

Al jugo de naranja se le van las vitaminas

No hay que ir corriendo a tomarlo, porque las vitaminas duran horas ahí. De hecho, la vitamina C se utiliza como conservante de alimentos y tarda horas en oxidarse, y aun oxidada en nuestro organismo se comporta igual como vitamina C. “Aparte, la idea de que cura el resfriado no es cierta. Un premio nobel dijo que lo hacía, pero todos los estudios que se hicieron a raíz de eso demuestran que no hay ningún tipo de relación”, agrega la química Deborah García.

No se deben usar envases de plástico para la comida

Para el uso doméstico ya no se emplean plásticos con bisfenol A, compuesto que puede ocupar el lugar de ciertas hormonas. De hecho, los plásticos que se emplean para alimentación son diseñados para eso y llevan el símbolo de que son aptos para poner comida en ellos. No llevan ninguna sustancia que pueda migrar al alimento. Lo mismo aplica para los recipientes que tienen el símbolo de aptos para hornos microondas.

Comer chocolate hace salir granos

Tiene una razón de ser, porque se ha probado que, en personas con acné, los alimentos con un alto índice glucémico –que rápidamente producen picos de glucosa, como el chocolate, la pastelería y otros productos con azúcares añadidos– pueden favorecer un brote. Pero está comprobado que el cacao no afecta el acné; incluso, su concentración de antioxidantes podría combatirlo.

La homeopatía puede ser más efectiva que un fármaco

Para probar si un medicamento es efectivo, se hacen ensayos clínicos con muchos pacientes. Esto no se aplica a la homeopatía, que es efectiva solo en cuanto a su efecto placebo: cuando usted se sugestiona de que algo lo curará. Si lo cree firmemente, su cuerpo es capaz de autosanarse frente a dolencias menores.

El azúcar moreno es más sano que el blanco

Si nos vamos a la composición, comparten un 98 por ciento. La diferencia está en la refinación. Al final de este proceso, cuando se extrae toda la sacarosa, hay una parte que se carameliza, que se llama melaza y que da el color marrón; si se deja, es azúcar moreno. Muchos piensan que en la melaza hay vitaminas y minerales, pero es una cantidad ridícula.

La estevia es un edulcorante natural

Aunque está presente en una planta, se extrae de un compuesto químico, el glucósido de esteviol, lo que convierte a la estevia es un edulcorante más, como el aspartame y la sacarina. El problema es que se publicita como panacea e incluso se insinúa falsamente que cura la diabetes.

Hay terapias alternativas que curan el cáncer

Según la divulgadora científica Deborah García, “el año pasado se hizo un metaestudio que concluyó que ciertas terapias alternativas aumentan el riesgo de muerte hasta 400 por ciento”. El problema, anota ella, es que muchas personas con cáncer son seducidas por alternativas como la acupuntura y la terapia neural y dejan los tratamientos convencionales, que suelen ser muy duros. “No hay ninguna evidencia científica que respalde las terapias alternativas”, sentencia García, algo sobre lo que también ha advertido la OMS.

Otras noticias falsas sobre su cuerpo

El doctor Carlos Francisco Fernández, asesor médico de EL TIEMPO, enriquece la lista de la química española Deborah García con estos cinco mitos sobre la salud.



El frío enferma



Diversos estudios han demostrado que las personas sometidas al frío no son más propensas a enfermarse que las expuestas al calor. La razón por la que tendemos a enfermar durante las temporadas de lluvia es que pasamos más tiempo en espacios interiores, con las ventanas cerradas y, a menudo, saturados de gente, lo que favorece la transmisión de gérmenes.



Los abdominales no bajan la barriga



La grasa acumulada en la panza es apenas una parte de la que existe en el organismo. De ahí que para rebajarla es indispensable aumentar su consumo metabólico y disminuir de manera significativa la ingesta de calorías. En otras palabras, mucho ejercicio y poca comida son lo recomendable para bajar la talla de esa zona.



El azúcar agrava la hiperactividad



Muchos están convencidos de que el azúcar y sus derivados hacen que los niños se tornen hiperquinéticos. La Academia Americana de Pediatría demostró que ese efecto es ficticio. A un grupo de padres se le dijo que sus niños consumirían bebidas con azúcar, aunque no la contenían. Todos afirmaron haber notado un cambio en la conducta de sus hijos.



Los solteros tienen mejor vida sexual



Para muchos, el matrimonio o una pareja estable son los principales enemigos de la pasión. Sin embargo, la vida sexual de los solteros no es mucho más activa que la de los casados. Un estudio de la Universidad de Nashville (EE. UU.) demostró que la mayoría de solteros no vive de cita en cita. En consecuencia, también atraviesan por recesos, incluso largos.



El moco verde es señal de infección



Al sonarse la nariz y descubrir que el pañuelo está pintado de verde, por lo general se piensa que las bacterias están haciendo de las suyas. Pero no existe evidencia científica que indique que el color constituye un síntoma de infección o de una forma de pus.



EUROPA PRESS

En Twitter: @europapress