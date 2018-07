Implantes de seno y lactancia materna: ¿son compatibles?

“¿Puedo lactar a mi bebé si tengo prótesis mamarias?”, “¿es cierto que los implantes de silicona cambian la composición de la leche materna?”, “¿en verdad, la cirugía de aumento de senos altera la capacidad de producir leche?”.



Estas son tan solo algunas de las preguntas que se hacen muchas mujeres que se han realizado una mamoplastia de aumento o están pensando en acudir al quirófano y les preocupa saber cómo reaccionarán las prótesis a la hora de amamantar a sus hijos.

En efecto, al tratarse de una de las cirugías plásticas más populares en Colombia –las más recientes cifras de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (Isaps, por sus siglas en inglés) revelan que en Colombia, durante el 2016, se realizaron más de 41.000 mamoplastias de aumento con prótesis de silicona–, la cuestión no pasa inadvertida entre las mujeres, quienes, tarde o temprano, desean convertirse en madres.



Al respecto, autoridades como la Academia Americana de Pediatría y la Liga de la Leche Internacional son enfáticas: esta cirugía no interfiere con el proceso de lactancia, por lo que todas las mujeres que se la hayan practicado pueden lactar a sus bebés sin complicación alguna.



Sobre otros aspectos, el doctor Ruber Almanza, cirujano plástico y miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, explica: “Es importante que las mujeres tengan en cuenta que, independientemente del tamaño de los senos o de la presencia o no de implantes, la producción de leche está supeditada por un adecuado estímulo y succión, es decir, por una correcta técnica de amamantamiento”.

Independientemente del tamaño de los senos o de la presencia o

El especialista agrega que si bien no hay estudios que midan la cantidad de leche que una mujer puede producir con o sin implantes, se sabe que quienes los tienen lactan de manera normal y en cantidades suficientes para su bebé.



Ahora bien, Felipe Suso Palau, cirujano plástico, estético y reconstructivo del Centro Médico Imbanaco de Cali, asegura que, actualmente, todas las técnicas quirúrgicas de mamoplastia de aumento “intentan preservar la mayor parte de la estructura anatómica de la mama, tanto en las vías de acceso (incisión axilar, periareolar o submamaria) como en la cavidad donde se insertan los implantes, de tal modo que no se afectan las glándulas mamarias y, por lo tanto, no se altera la capacidad de la mujer de lactar”.



Sin embargo, los especialistas consultados coinciden en otro tipo de procedimientos o técnicas quirúrgicas que buscan corregir asimetrías de los senos o generar elevaciones de estos, y requieren quitar piel, cortar alrededor de la areola o eliminar tejido mamario, sí pueden llegar a comprometer la sensibilidad del área, lo que afectaría la adecuada estimulación a la hora de lactar.

El momento indicado

Aunque una mujer puede practicarse la cirugía en cualquier momento de su vida, el doctor Suso Palau señala que si la paciente está pensando tener hijos a corto plazo, lo ideal es que espere, por lo menos, hasta terminar el proceso de lactancia materna exclusiva, recomendada hasta los 6 meses de edad del bebé, ya que los cambios fisiológicos y hormonales propios del embarazo y la lactancia transforman, en algunos casos, la apariencia de los senos de modo que el efecto de la cirugía podría perderse. Esto tiene que ver con motivos estéticos y no funcionales.



No obstante, esto no es camisa de fuerza: una mujer puede realizarse la cirugía y al poco tiempo quedar embarazada. “Una vez la paciente se ha recuperado de la cirugía de mamoplastia de aumento –situación que sucede en aproximadente dos meses– puede quedar embarazada y posteriormente lactar sin ningún tipo de dificultad”, agrega el doctor Ricardo Galán Suárez, cirujano plástico, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica.

Derribando mitos

Si se llega a romper, el contenido de la prótesis puede cambiar la composición de la leche.



Falso. Las prótesis actuales son muy seguras y resistentes. Sin embargo, aunque se llegaran a romper, están encapsuladas en una barrera fibrosa que genera el organismo de manera natural a su alrededor y la aísla de las glándulas mamarias.



Las mujeres con prótesis tienen más posibilidades de desarrollar mastitis y otras infecciones.



Falso. No hay evidencia científica que demuestre esta relación. La mastitis se genera por la inflamación y la obstrucción de los conductos mamarios, y esto puede ocurrir con o sin prótesis.



Las mujeres con implantes de silicona tienen menor capacidad de dar leche a sus hijos.



Falso. Todas las mujeres, con implantes o sin ellos, producen leche de buena calidad y en cantidad suficiente. Todo depende de una correcta técnica de amamantar.



LIZETH SALAMANCA GALVIS

www.abcdelbebe.com

Facebook: @abcdelbebe.com