Instauran mesa de concertación para erradicar cáncer de cuello uterino

Como una iniciativa que busca estructurar y organizar esfuerzos en la lucha contra el cáncer de cuello uterino -la primera causa de muerte evitable por cáncer en mujeres en Colombia- los sectores públicos y privados, así como los gremios científicos y la academia, lanzaron este miércoles la mesa de concertación nacional.



Según se anunció en un evento en Bogotá, el objetivo de esta mesa es, en otras palabras, fortalecer las políticas públicas para derribar las barreras de acceso al sistema de salud y prevenir y detectar tempranamente esta enfermedad, el tercer cáncer más frecuente en el país y la primera causa de mortalidad por cáncer en mujeres.

Hacen parte de esta la Liga Colombiana Contra el Cáncer, Profamilia, la Sociedad Colombiana de Pediatría, la Federación Colombiana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia (Fecolsog), la Asociación Bogotana de Obstetricia y Ginecología (Asbog), la Asociación Colombiana de Colposcopia y Patología del Tracto genital inferior, la Fundación Universitaria Sanitas, Universidad del Rosario, Universidad de los Andes y el laboratorio MSD.



Carlos Castro, director científico de La Liga Colombiana Contra el Cáncer, explicó que “es una iniciativa de la sociedad civil para contribuir mediante compromisos públicos, privados y ciudadanos al control equitativo del cáncer de cuello uterino y su erradicación como causa de muerte evitable en Colombia”.



Juan Carlos Vargas, director científico de Profamilia, acotó que si bien en el país el 99,4 por ciento de las mujeres de 21 a 69 años conoce la citología cervicouterina y el 94,6 por ciento se la ha realizado en algún momento de su vida -según los resultados de la Encuesta Nacional de Salud 2015-, persisten mitos sobre y tabús sobre esta enfermedad, pues el Virus del Papiloma Humano (VPH), que causa el cáncer, está relacionado con la actividad sexual.



Colombia muestra una tasa de mortalidad de 7 casos por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, y la meta proyectada para el 2021 es que ese indicador baje a 5,5. En ese camino -enfatizaron los integrantes de la mesa de concertación y voceros del Gobierno- es fundamental seguir impulsando la vacuna disponible contra el virus.



Pero no solo eso. En palabras de Jairo Bonilla, de la Asociación Colombiana de Patología del Tracto Genital Inferior Colpocopia, “si no se unen las vacunas, las citologías y las pruebas de virus no se puede controlar el cáncer. Hay que articular esos esfuerzos y mejorar la comunicación entre los actores del sistema”.