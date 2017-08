Estas son las mejores EPS en satisfacción e indicadores financieros

09 de agosto 2017 , 11:24 a.m.

Suramericana, Sanitas y Aliansalud, en el régimen contributivo; y la Asociación Mutual Ser Empresa, Caja de Compensación Familiar de la Guajira, y Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó, en el subsidiado; son las EPS mejor evaluadas del país, de acuerdo con un informe dado a conocer por el Ministerio de Salud.



El escalafón se elaboró a partir de encuestas a 26.502 usuarios, en 95 municipios de 32 departamentos y el distrito capital recolectadas entre octubre y diciembre del 2016.

El listado fue estructurado al analizar una serie de variables entre las que se incluyen la oportunidad de atención en diferentes servicios, la satisfacción obtenida después de recibirlos y la facilidad del acceso a los mismos.



La EPS Suramericana S.A. ocupó el primer lugar en todas las dimensiones evaluadas, “lo que muestra el desempeño integral de esta entidad en el periodo estudiado”, según el informe.



Asimismo, el documento resalta que Sánitas y Aliansalud, que ocuparon el segundo y el tercer puesto, respectivamente, completan el pódium que se ha mantenido desde el año anterior.



De igual forma, se evidencia de manera preocupante que la aseguradora del régimen contributivo con mayor deterioro en el mismo periodo fue Coomeva EPS, que descendió cuatro lugares en la tabla hasta el noveno.



Aunque era previsible, la última del ránking fue Cafesalud EPS, que ahora trabaja bajo el nombre de Medimás luego de un proceso de venta de sus activos.



Vale la pena aclarar que, según el documento, teniendo en cuenta las discusiones sostenidas con representantes de las entidades evaluadas estos resultados deben ser interpretados en cada régimen por separado, porque las poblaciones afiliadas a cada uno de los subsistemas son “diferentes en factores económicos y sociales por lo que no se deberían comparar los resultados entre sí”.



Específicamente, el análisis muestra que la Asociación Indígena del Cauca AIC, una EPS indígena, obtuvo un puntaje total de 85,4 mientras que Suramericana, del régimen contributivo, obtuvo 75,9, sin embargo “no es posible afirmar que la primera sea mejor que la segunda porque la metodología no permite desligar las características propias de la población encuestada al determinar los indicadores”.



De ahí que también es importante aclarar que las EPS que tienen presencia en ambos regímenes presentan sus resultados por separado.

Ránking régimen contributivo

EPS Suramericana SA

Sánitas SA EPS

Aliansalud EPS SA

Nueva EPS

Compensar EPS

Salud Total SA EPS

EPS Famisanar

Saludvida EPS SA

Coomeva EPS SA

Servicio Occidental de Salud EPS

Comfenalco Valle EPS

Cruz Blanca EPS SA

Cafesalud EPS

Ránking régimen subsidiado

Asociacion Mutual Ser ESS

CCF de La Guajira

Ambuq ARS

Coosalud EPS

Comfacor

Comfaoriente

Comfasucre

CCF Cajacopi Atlántico

Emdisalud ESS

Ecoopsos ESS

Ránking EPS indígenas

Asociación Indígena del Cauca

Dusakawi A.R.S.I.

Pijaos SALUD EPSI

Anas Wayuu EPS Indígena

Manexka EPS

Mallamas EPSI

EPS que cumplieron viabilidad financiera

Por otro lado, la Superintendencia Nacional de Salud dio a conocer los resultados de los indicadores financieros que deben cumplir las EPS para poder permanecer en el sistema de salud. De acuerdo con la entidad, se estableció que el 75 por ciento de las aseguradoras del régimen contributivo cumplen con las normas.



En el 2015 las EPS de los dos regímenes presentaban un déficit de cerca de 5,3 billones de pesos lo que condicionó la exigencia de capitalización por parte de estas entidades en un periodo de siete años. Esto exigía en una primera etapa a diciembre 2016 una inyección del 10 por ciento de esta cifra, que equivalía, en promedio, a 533.000 millones de pesos más las pérdidas adicionales que se generaron.



Después de evaluar las 36 EPS, se encontró una capitalización de 459.000 millones de pesos, de los cuales 264.000 provenían de recursos adicionales y 196.000 de acreencias, utilidades u otros efectos patrimoniales.



Del valor capitalizado, 231.000 millones corresponden al régimen contributivo, 138.000 al subsidiado y 90.000 a entidades que administran ambos regímenes.



De manera general se encontró que 17 EPS cubrieron el déficit adecuadamente, 11 lo hicieron parcialmente y ocho no realizaron ninguna acción de capitalización “ni realizaron acciones que permitieran el cubrimiento de sus carencias frente a la solvencia”.



Según el superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, aquellas empresas que no cumplieron con este requisito recibirán órdenes perentorias de cumplimiento con términos concretos, plazos y montos que, de no efectuarse, “les significará la salida del sistema”.

EPS que cumplieron con patrimonio adecuado (solvencia)

Aliansalud (Contributivo) Sánitas (C) Sura (C) EPM (C) Famisanar (C) Salud Total (C) Comfenalco Valle (C) Compensar (C) Coosalud (Subsidiado) Comfaoriente (S) Mutual Ser (S) Cajacopi (S) Comfaboy (S) Comfanariño (S) Comfaguajira (S) Comfachocó (S) Nueva EPS (Cy S)

EPS que capitalizaron y no cumplieron patrimonio adecuado (solvencia)