Medimás responde duro a arremetida de la Defensoría del Pueblo

Medimás subió el tono y respondió duramente a la petición que hizo este martes la Defensoría del Pueblo, para que se hiciera una intervención sobre la EPS más grande del país y se distribuyeran sus usuarios en otras aseguradoras, por las fallas en los servicios evidenciadas.

Néstor Arenas, presidente de la compañía, aseguró en rueda de prensa que respetan ese pronunciamiento pero que “la solución no es intervenir una compañía que apenas lleva 100 días de intervención, estamos acá para garantizar la operación y los servicios a los usuarios”.



Arenas cuestionó que la Defensoría haya sugerido esta medida a pesar de que en la mañana de ayer Medimás le entregó a dicho organismo, a la Superintendencia de Salud y al Ministerio un informe que da cuenta del avance positivo en la atención de quejas, casos prioritarios, tutelas y legalización de contratos.



“A pesar de haber pasado un reporte de forma positiva en cierres de casos, la decisión del Defensor (Carlos Alfonso Negret Mosquera) es elevar a otra instancia el tema”, indicó.



Y continuó: “Hoy ningún operador en salud puede mostrar los números que tenemos. Tenemos capacidad de atención y hoy con nosotros hay 1700 prestadores de servicios en el país. También tenemos capacidad financiera y podemos decir que le hemos inyectado a la red prestadora de servicios 900 mil millones de pesos y no tenemos una sola deuda. En estos 100 días de operación, además, hemos autorizado 6,7 millones de servicios a 1,8 millones de afiliados, incluidos los casos prioritarios”.



Sin embargo, para el Defensor Negret Mosquera, tras un seguimiento de 60 días, “al día de hoy, no existen condiciones para que los usuarios de Medimás puedan recibir un servicio de salud adecuado a los estándares del derecho previsto en la Constitución, la ley y los tratados internacionales de derechos humanos”.



REDACCIÓN SALUD.