La dura labor de los médicos en Mocoa tras la avalancha

El sábado 31 de marzo, en el hospital José María Hernández, de Mocoa, no quedaba ni una sutura. Aunque hasta la noche del viernes el inventario de suministros estaba en sus niveles normales, tras la avalancha ocurrida esa noche comenzaron a llegar heridos por decenas. Tal fue la magnitud de las primeras horas después de la tragedia que ha cobrado más de 250 vidas, que el material para trabajar se acabó.

Así lo cuenta María Eugenia Peláez Aguirre, médica que vive y trabaja en la capital de Putumayo hace siete meses. Como su familia vive en Maicao (La Guajira), de donde es ella, ninguno de sus seres queridos se vio afectado. Además, en su casa no hubo daños irreparables. Por fortuna lo más grave que le ocurrió, detalla, es que toda su ropa quedó mojada, por lo que ha tenido que trabajar tres días con el mismo uniforme.



Pero la doctora Peláez vive el otro lado de la tragedia. De aproximadamente 25 médicos de planta que trabajan en el Hospital, no quedan más que cinco este lunes. Los demás se fueron de la ciudad por temor a una nueva avalancha.



“Han tenido miedo, han querido desalojar el pueblo. Hasta anoche nos decían que abandonáramos”, cuenta, pues ha mantenido el contacto con sus colegas. Pero, dice que los que quedan "no vamos a abandonar”, asegura.

A los cinco médicos que se quedaron, se suman al menos otros 10 de cuerpos externos al Hospital que han ayudado en la atención de los heridos que, según cifras oficiales, ya son más de 260.



La mayoría han llegado con politraumatismos, traumas craneoencefálicos, infecciones de tejidos e infecciones respiratorias. Además, según la doctora Peláez, en estado “muy grave”. Por eso, algunos han sido remitidos a Neiva y Popayán.



“No tenemos la capacidad, no contamos con un tomógrafo”, cuenta. Aunque otra entidad tiene uno, muy cerca del Hospital, no pudieron utilizarlo debido a la falta de energía eléctrica. En ese centro médico han seguido trabajando gracias a la energía de una planta.



A esto se suma que no todo el personal de apoyo, como las enfermeras, está yendo a trabajar. En muchos casos, perdieron sus casas y a sus seres queridos, por lo que la atención de otros dejó de ser una prioridad para ellas.



Pero el personal del Hospital pasa por una situación más difícil por razones que son anteriores a la tragedia: el impago de sus salarios. Peláez explica que a médicos como ella les deben 2 meses de salario, mientras que a médicos especialistas y a enfermeras les deben hasta 4 meses.



La noche de este lunes lograron reunirse con el gerente del Hospital, quien les dijo que sí tienen voluntad de pagarles. Esto, sin embargo, podría tardar más en medio de la emergencia económica y social que atraviesa Mocoa. Mientras tanto, los médicos necesitan de las mismas ayudas que el resto de habitantes del municipio para sobrevivir.



“No nos importa tanto que nos paguen, sino que nos den un plan de contingencia”, dice la médica, pues desde que sucedió la tragedia, cuenta, han actuado “por instinto” y sin instrucciones precisas de qué deben hacer en caso de que se presente una nueva avalancha.



Además de eso, lo que más necesitan es comida, insumos y medicamentos. Según el Gobierno Nacional, unos 500 kilos de insumos habían sido llevados este fin de semana, y se planeaba llevar más. Lo que explica la médica es que estos no solamente llegan al Hospital, sino también a otros sitios de atención que han tenido que ser adecuados.



Por lo pronto, son las ganas de servir las que mantienen en pie a los pocos médicos que se quedaron tras la tragedia, y la certeza de que su trabajo es el único que puede mitigar que la cifra de víctimas mortales siga creciendo.



