La energía propia, una herramienta vital para tratar adicciones

Cuenta, en una escena que suena más bien “heroica”, que cuando era paramédico para la Armada de Israel atendía a los soldados cuyo mayor riesgo (sin estar en batalla) era que no podían dejar de fumar. Cuenta que, hablando con los soldados durante tres o cuatro días, ellos lograban dejar su adicción al cigarrillo. Convivió con adictos.

Desde entonces, Ehud Abrahamson, hoy psicólogo y médico alternativo, está convencido de que por medio de la energía propia se puede tratar tanto a personas que son víctimas de adicciones a sustancias como a quienes las rodean.



Por eso aprendió terapia con cristales, reflexología, tratamiento de chakras y nutrición, y fundó hace 35 años su propio método de curación de adicciones, especialmente al cigarrillo, conocido como Abrahamson. Hoy tiene nueve clínicas en Israel, dos en Turquía, una en Panamá y otra en Inglaterra, y estas sedes ya han tratado a más de 100.000 personas adictas. Hablamos con él sobre cómo pueden lidiar los seres queridos de un adicto con esta situación.



Primera duda: ¿cómo se relacionan el aura y la psicología?



Un aura es energía alrededor de cualquier cuerpo, desde un cuerpo humano hasta el planeta Tierra. Los científicos llaman al aura de la Tierra los cinturones de Van Allen



Lo que pensamos, creemos y sentimos se siente por emanaciones de nuestro cerebro y de áreas de nuestros cuerpos –lo que algunos llaman chakras– que son partes electromagnéticas.



Todo eso está en nuestra aura. Lo que conocemos como psicología tiene que ver con lo que pensamos y creemos, así que la forma fácil de pensarlo es que estamos hablando de lo mismo, una desde una perspectiva más científica y la otra desde una perspectiva alternativa.



Al cambiar su forma de pensar y sus creencias, también se cambia el aura. La idea es limpiarlas de lo que llamamos ‘el ruido electromagnético’ o ‘la estática’.



Acuden a usted para curar el aura o energía del adicto, para ayudarlo a superar su adicción. ¿Qué pasa cuando la familia o los amigos tratan de ‘salvar’ a alguien de un hábito que les hace daño?



Los patrones de malos pensamientos y los malos hábitos definitivamente se reflejan en el aura del adicto. El tema es que hasta el punto en que quieran hacer un cambio por ellos mismos, este método, por ejemplo, no puede ayudarlos.



Si las familias y los amigos quieren ‘empujarlo’ a mejorarse, usualmente van a encontrarse con el resultado opuesto en el pensamiento del adicto y este probablemente va a entrar en conflicto con sus seres queridos porque así es como funciona: si haces fuerza, te responderán con más fuerza.



Lo mejor es que la persona tome su propia decisión y que, luego de tomarla, reciba mucho amor y cariño de los seres que la rodean, porque al final del día es el adicto quien está pasando la rehabilitación y la desintoxicación, que es un proceso difícil.



¿Cuáles son los peligros de que los seres queridos de un adicto quieran ‘salvarlo’ de su adicción?



Quien está pasando por una desintoxicación no solo atraviesa un proceso físico, sino psicológico y emocional. Los seres queridos, cuando intentan ayudar y asistir durante y después de la terapia, de forma intensa e incluso innecesaria, hacen que quien está pasando por el proceso reviva las memorias y experiencias que ha vivido por culpa de su adicción. Mantienen ese pasado con vida. Es como si tuvieras una herida de una cortada en tu brazo y, en vez de dejar que sane apropiadamente, te la pasaras rascándote y rascándote sin dejar que cicatrice. Y se puede infectar...



A veces, tratar demasiado y hablar mucho es más dañino. El silencio, junto con el acompañamiento durante este tipo de procesos, es esencial



¿Hay forma de tratar a personas codependientes de un adicto?



Los fumadores pasivos, por ejemplo, son personas que pueden tener su aura intoxicada, aunque no igual que la del dependiente del cigarrillo. He limpiado auras de personas que se niegan a alejarse de quien las vuelve fumadoras pasivas, pero lo primordial para este tipo de casos es que toda persona que note que es codependiente de un adicto tome la decisión certera y consciente de decir ‘no más’, no importa si ha pasado años tratando de hacerse responsable de la otra persona y fallado en el momento. No solo su aura se verá intoxicada, sino que podrían perder la capacidad de dejar ir otro tipo de malos hábitos en sus vidas también.



¿Qué consejos le da a una persona que vive al lado de un adicto?



El método Abrahamson trabaja, sobre todo, con personas adictas a sustancias. Sin embargo, hay muchísimos tipos de adicción: a objetos, a deportes, a otras personas.



Cuando miras a un adicto, sabes que tiene un problema. Pero si miras a un adicto al trabajo, a la adrenalina, al azúcar... En otras palabras, estamos rodeados de muchas posibles adicciones.



Nuestro trabajo como seres humanos y seres que amamos es ayudar a otros a hacer autoevaluaciones sobre su situación, que suele ser más clara para alguien externo.



El rol de una persona que vive al lado de un adicto es ayudarle a ver su adicción para que tome la decisión de estar en terapia profesional. Esto, además, hay que hacerlo por seguridad propia: vivir al lado de un adicto nos puede hacer daño por su estado mental, por la convivencia, por ir de un estado de euforia a uno de desesperación de manera violenta y repentina. Al final, ambos tienen que tomar la misma decisión: ayudarse a sí mismos.



MARU LOMBARDO

Redacción Vida moderna@puntoyseacabo