Madre rinde homenaje a su hijo de 4 años quien murió de cáncer

El cáncer es una enfermedad terrible tanto para quien la sufre, como para sus más cercanos. Peor aún si quien lo padece es un niño, que con su ingenuidad entiende poco o nada de lo que le ocurre a su cuerpo, pero con enorme fortaleza soporta los dolores y el invasivo tratamiento.



Nolan Scully es un ejemplo de esto. El pequeño de tan solo 4 años sufrió durante 15 meses los efectos de un rabdomiosarcoma, un tipo de cáncer que ataca los tejidos blandos, es altamente agresivo, avanza rápidamente y se vuelve resistente a todos las formas de tratamiento.

El niño de Maryland, Estados Unidos, fue diagnosticado en noviembre de 2015, luego de que en octubre padeciera lo que para sus padres era un simple resfriado. Sin embargo, tras tratarlo con antibióticos, humidificadores e inhaladores salinos, los médicos decidieron hacerle una biopsia a sus adenoides, que determinó que Nolan era víctima del cáncer.



Las sesiones de quimioterapia y radiación comenzaron de inmediato. Nolan perdió su cabello y comenzó a debilitarse, mientras el cáncer se apoderaba poco a poco de su pequeño cuerpo. A comienzos de febrero pasado, el estado del niño empeoró, por lo que Ruth y Jonathan, sus padres, lo llevaron al hospital. Allí la doctora que lo trataba les dijo que los tumores habían crecido, y comprimían sus bronquios y corazón.



"Ella nos explicó que en ese momento sentía que su cáncer ya no podía tratarse porque se había vuelto resistente a todos los tratamientos que habíamos probado y que el plan era mantenerlo cómodo, ya que su salud se deterioraba rápidamente", contó Ruth en una página de Facebook que ella y su marido crearon para compartir la valiente lucha del pequeño.

Entonces, la madre de Nolan decidió hablar con su hijo, conversación que recientemente reveló en un post que publicó en la misma red social y que rápidamente se hizo viral. El diálogo fue así:



Ruth: Te duele respirar, ¿no?



Nolan: Bueno... sí.



Ruth: ¿Tienes mucho dolor?



Nolan: Sí (bajando la mirada).



Ruth: Este asunto del cáncer apesta. No tienes que luchar más.



Nolan: ¿No tengo que luchar más? ¡Pero lo haré por ti, mamá!



Ruth: ¡No! ¿Eso es lo que has estado haciendo? ¿Luchar por mamá?



Nolan: Bueno, sí.



Ruth: Nolan Ray, ¿cuál es el trabajo de mamá?



Nolan: ¡Mantenerme a salvo!



Ruth: Cariño... Ya no puedo hacer eso acá. La única manera en que puedo mantenerte a salvo es en el Cielo.



Nolan: ¡Entonces, me iré al Cielo y jugaré hasta que llegues! ¿Vendrás, no?



Ruth: ¡Absolutamente! ¡No puedes deshacerte de mamá tan fácilmente!



Nolan: ¡Gracias mamá! ¡Iré a jugar con Hunter, Brylee y Henry!

La madre de Nolan relató en su post que durante los siguientes días su hijo pasaba la mayor parte del tiempo dormido y que en sus ratos despierto jugaban, miraban la televisión e incluso planeaban cómo sería su funeral.



Sin embargo, de un momento a otro, el niño cayó en un sueño profundo. "Corrí a su cama y puse mi mano en el lado derecho de su rostro. Luego ocurrió un milagro que jamás olvidaré... Mi ángel respiró, abrió sus ojos, me sonrió y me dijo 'te amo, mamá'", recordó Ruth.



Luego de eso, el pequeño falleció. "Todo lo que Nolan quería era proteger y servir a los demás", afirmó Ruth en su post, aludiendo al sueño de su pequeño hijo de ser policía. "Pero tristemente por culpa del cáncer infantil (específicamente, del rabdomiosarcoma), el mundo y nuestra familia perdimos a alguien tan lleno de amor", concluyó la mujer, haciendo un llamado a que existan más opciones de financiamiento, investigación y tratamiento para combatir la enfermedad que se llevó a su hijo.



EMOL - GDA