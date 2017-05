El debate en las redes sociales sobre los cambios que vienen

Un sondeo que realizó EL TIEMPO a través de las redes sociales de Facebook y Twitter, en el que se preguntó ¿qué cambios le haría al Sisbén?, confirmó el desconocimiento sobre el Sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales.

“Es el sistema de salud para los estratos bajos”, respondió una universitaria; “es la ayuda que el Gobierno presta, en cuestión de salud, a las personas menos favorecidas económicamente”, señaló otro usuario; “tengo una tía de la tercera edad y, así esté muy mal, no la atienden por urgencias”, protestó una lectora.



Previo al sondeo, se distribuyó en las redes un video con testimonios de jóvenes y adultos, acompañado con breves textos que aclaraban las dudas. Las interacciones fueron inmediatas: más de 80.000 reproducciones; más de 360 veces compartidas y hubo una alta participación entre más de 60 usuarios.

Los comentarios más frecuentes sobre el video fueron las quejas por los ‘colados’ y la inconformidad entre quienes aseguraban merecían ser afiliados. También criticaron que personas que ahora tienen ingresos económicos mantengan los mismos beneficios que cuando eran desempleados.



Muchos de los lectores compartieron incluso sus malas experiencias con el sistema. Señalaron, por ejemplo, que a pesar de la visita domiciliaria, el puntaje les quedaba muy alto y no lograban acceder a los beneficios del Estado.



Pero otros, como Patty Cárdenas Acosta, escribió que “el Sisbén está hecho para las personas aprovechadas, que piden prestado un cuarto para recibir la visita y obtener un puntaje bajo. Esto es fraude”. Su punto de vista recibió el apoyo de otros seguidores de la página de Facebook.



La discusión también se dio en las respuestas sobre los cambios. Óscar Idárraga propuso “que se registren solo a las personas de bajos recursos, estrato 1 o 2, como máximo; que los subsidios y la alimentación sean permanentes para los adultos mayores y que las ayudas a familias desplazadas sean transitorias”. Y la usuaria Leidy Montoya dijo que la prioridad debe ser “sacar a los de alta sociedad e ingresar a quienes de verdad lo necesiten”.



Un grupo de lectores como Ana Mery Pulido creen necesaria una mejor elaboración y aplicación de la encuesta, pues consideran que “es muy fácil mentir sobre los bienes y capitales y obtener beneficios”.



Y unos pocos se quejaron de que el Sisbén sea manejado por los alcaldes y sugirieron “organizar el sistema para que no se pierda el dinero”. Además, un grupo pequeño, entre quienes estuvo Cristina Quimbayo, consideró que el sistema “es la sinvergüenzada más grande que se han podido inventar los gobiernos para obtener votos, pero no planearon que eso lleva a un país al deterioro económico”.



En general, hubo una buena participación por parte de nuestras audiencias; el ambiente del debate fue sano y respetuoso, como debiera ser siempre; se propusieron aspectos para mejorar y ayudar a quienes realmente lo necesitan y se dejó una invitación para atacar la corrupción, el clientelismo, el oportunismo y la desigualdad social.



Karen Vanegas

Redacción Redes Sociales