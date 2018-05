El 'secreto' de la longevidad según las personas más viejas del mundo

Guinness World Records

Violet Moss Brown nació en 1890 en Jamaica y, con 117 años, falleció en el 2017. Brown, que fue ganadora de un Record Guinness por su longevidad, afirmó que no hay una fórmula secreta para vivir tanto. Según un artículo publicado por Guinness World Records, aseguró: "Realmente y de verdad, cuando la gente me pregunta qué como y bebo para vivir tanto, les digo que yo como todo, excepto el cerdo y el pollo, y no tomo ron ni otras bebidas".