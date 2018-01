Nuevo estudio analiza los efectos del tan popular Bikram Yoga

El yoga se ha vuelto una práctica muy popular entre quienes buscan una actividad que les permita conectar la mente, el cuerpo y la espiritualidad. A raíz de esto es que esta disciplina se ha complejizado, tanto que existen distintos estilos y tipos de yoga, siempre con un objetivo común: conectarse con el “yo interior”.

Una de estas corrientes es el Bikram Yoga, el cual fue desarrollado por Bikram Choudhury e implica hacer un conjunto específico de posturas de yoga o ‘asanas’ en un orden determinado en una habitación climatizada a unos 40 o 42 grados, considerado beneficioso por su buena manera de desintoxicar el cuerpo, aumentar la resistencia, la flexibilidad, contribuir en la quema de calorías y mejorar la salud vascular.



En este sentido, un estudio publicado en la revista Experimental Phycology, afirma que el yoga puede ayudar a mejorar la función de los revestimientos arteriales independiente de la temperatura ambiente, derribando así los mitos que se tenían sobre el renombrado Bikram yoga, considerado por muchos como una práctica más beneficiosa que otros estilos de yoga, informa The Guardian.



La especialista Stacey Hunter –coautora de la investigación de la Universidad de Texas– y sus colegas describen cómo asignaron al azar a adultos sanos, pero sedentarios de mediana edad, a uno de tres grupos. Mientras 19 participantes continuaron como siempre, 14 realizaron 12 semanas de tres clases de Bikram de 90 minutos a temperatura ambiente y 19 participantes realizaron clases de Bikram a 40.5 C°.



Se tomaron mediciones que incluyen el peso, los niveles de colesterol, la presión arterial y la capacidad de la arteria principal en el antebrazo para dilatarse en respuesta al aumento del flujo sanguíneo, una medida de la función del revestimiento interno de los vasos sanguíneos.



Los resultados revelan que, si bien ambos grupos de yoga mostraron mejoras en la función de su revestimiento arterial, el tamaño de los beneficios fue el mismo independientemente de la temperatura de las clases. Los que no hicieron yoga no mostraron mejoras.



No obstante Paulus Kirchhof, profesor de medicina cardiovascular en la Universidad de Birmingham, dijo que, en términos generales, el impacto del yoga en la salud “aún no estaba claro”.



EL MERCURIO DE CHILE- GDA