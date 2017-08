¿Cree que la pausa para el café hace parte de la jornada laboral?

Decidir tomar un café en la oficina (y charlar unos minutos con los compañeros) tiene seis efectos, según un estudio de la comunidad laboral (más de 1.500 trabajadores españoles) de Trabajando.com y Universia.

1. Aumenta la productividad.



2. Favorece el cambio de postura.



3. Estimula la capacidad de concentración.



4. Reduce el estrés.



5. Influye en la salud física y mental.



6. Constituye un acto social que puede reforzar las relaciones entre compañeros y así proporcionar un ambiente colaborativo.



Resultados similares ocurren con las pausas activas, según Iván Daniel Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. El investigador comenta que estas pausas buscan prevenir enfermedades laborales.



Agrega, además, que los breves descansos integran el esquema de prevención de riesgos laborales que promueve la Organización Mundial de la Salud; y hacen parte de los programas de salud ocupacional y de seguridad industrial. En su opinión, las pausas activas no pueden ser descontadas de la jornada laboral.

El café no hace parte de la jornada laboral en España

Una empresa española excluyó la pausa para el café (‘descanso para el bocadillo’ en ese país) de la jornada laboral. Su decisión fue avalada por el Tribunal Supremo. En ese país, los empresarios tienen la libertad de autorizar o no este descanso.



Para la compañía Zumos Valencianos del Mediterráneo, los 7,5 minutos del denominado “descanso” no representan tiempo de trabajo efectivo.



Según la sentencia, "no es que el empresario haya procedido a una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de las que disfrutaba el trabajador…, simplemente el empresario ha cesado en su tolerancia de considerar tiempo de trabajo los 7,5 minutos diarios de ‘descanso para bocadillo’ y ha pasado a disponer que no cabe considerarlos tiempo de trabajo".



***



En Colombia, la hora del almuerzo se excluye de las horas de trabajo… Pero ¿estaría de acuerdo con que esos minutos para un delicioso y caliente café también fueran descontados de las tradicionales ocho horas? Cuéntenos en los comentarios.



CHARLES O’CONNELL

En Twitter, @_TIEMPO_Fuera