Todo lo que debe saber acerca de la tuberculosis

En Colombia, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Salud, durante el año 2017 se reportaron más de 14.000 casos de tuberculosis, de los cuales 12.996 fueron nuevos. Según el informe del instituto, se evidenció un aumento desde el 2015 a 2017 de un 3,9 por ciento; es decir, que en este periodo se pasó de 24 a 26 casos aproximadamente por cada 100.000 habitantes.



Y es que esta enfermedad es de alto contagio y es más grave si se tiene un sistema inmune suprimido, esto se refiere a que las defensas del organismo no son tan sólidas frente a ataques de bacterias o virus, lo que sucede con frecuencia en varias poblaciones colombianas como los pueblos indígenas.

De acuerdo con Víctor Saravia, gerente médico para VIH de GSK y ViiV Healthcare, la tuberculosis es un padecimiento infeccioso causado por un microorganismo llamado ‘mycobacterium tuberculosis’, este puede causar infección en diferentes lugares del cuerpo, la más conocida es la pulmonar, ya que entra por vías respiratorias y el primer punto donde se aloja es el pulmón.



El contagio es fácil “cuando alguien infectado tose, estornuda o escupe, expulsa bacilos tuberculosos en el aire. Basta con que una persona inhale unos pocos para adquirir el malestar”, señala la Organización Mundial de la Salud (OMS) y calcula que una cuarta parte de la población mundial tiene tuberculosis latente, término que se aplica a quienes han sido infectados, pero todavía no se han enfermado.



Cuando se instala este microorganismo en el cuerpo se presentan síntomas como tos, fiebre y malestar general, luego cuando ya ha progresado la enfermedad aparecen otros más severos como dificultades respiratorias y hemoptisis, es decir, moco con sangre. Esto se presenta porque la bacteria va destruyendo el tejido y formando cavernas en el pulmón, por esta razón, los vasos sanguíneos se rompen y eso causa el sangrado.



Según la OMS hay que tener sumo cuidado con el diagnóstico de la tuberculosis, pues esta es una de las diez principales causas de mortalidad en el mundo. Y es que no solo afecta a los pulmones, sino que se desarrolla en otros lugares, lo que complica su identificación, “se ve que el microorganismo puede alojarse también en el sistema nervioso central, a nivel de las meninges, que es lo que cubre el cerebro, asimismo aparece en el hueso, la piel, los genitales y básicamente en cualquier sitio del organismo”, asegura Saravia.



Pero ¿por qué se presenta en unos sitios y en otros no? De acuerdo con el especialista, entra a jugar un papel importante la condición del sistema inmunológico, los pacientes inmunosuprimidos desarrollan la enfermedad en otros lugares además del sistema respiratorio, algunos factores que hacen que las defensas estén bajas son: el VIH, los problemas reumatológicos, pacientes bajo tratamientos de quimioterapia o los que consumen esteroides.



Otros factores que influyen a la aparición de esta, además de tener contacto con la bacteria, son fumar y manejar niveles de estrés muy altos.



Hay que tener cuidado con los estados de la tuberculosis, debido a que en muchas ocasiones es asintomática, es decir, que no presenta síntomas.



Oscar Andrés Cruz Martínez, enfermero magister de la Universidad Nacional de Colombia y participante del programa de Enfermedades Transmisibles de Bogotá, menciona que los tratamientos son principalmente compuestos por antibióticos y lo primero que hacen es que esta no sea transmisible.



“En el tratamiento son administrados cuatro medicamentos que se proveen por fases, la primera tiene una duración de dos meses en los que las personas asisten a los centros de salud en donde se es administrada la dosis correspondiente. La segunda fase tiene cuatro meses y solo se dan dos medicamentos por tres días a la semana”, dice Cruz.



Es importante mencionar que existe la vacunación contra esta enfermedad, llamada BCG, esta provee inmunidad parcial para evitar las formas graves de tuberculosis.



La vacuna lo que hace es exponer pequeñas partículas de la bacteria, el organismo las identifica y crea nuevos anticuerpos, de esta manera cuando aparecen los agentes infecciosos el cuerpo está mejor preparado para combatirla.

Causa de muerte

La tuberculosis es la principal causa de muerte entre las personas que padecen del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), representando una de cada tres defunciones causadas por el Sida.



No obstante, investigaciones demuestran que, al ser detectada a tiempo se puede contrarrestar el virus y lograr una supresión viral.



EL TIEMPO