Listo decreto que garantiza atención médica en fronteras

El Ministerio de Salud tiene listo un decreto que define los mecanismos y establece las condiciones para que los ciudadanos extranjeros de zonas fronterizas y nacionales que ingresan por esos sitios reciban atención por parte del sistema de salud.



Aunque esa posibilidad ya estaba planteada jurídicamente y en varios tratados de integración regional -como la Comunidad Andina de Naciones- la nueva norma fija los procedimientos para la obtención de los recursos y los casos que serán autorizados para ser cubiertos.

El documento, que será firmado este jueves y fue conocido en primicia por EL TIEMPO, pone a disposición de las entidades territoriales recursos excedentes de la subcuenta de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito (ECAT) del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) para la atención de los casos.



Asimismo, se decreta que esa atención inicial de urgencias será solo para personas nacidas en países fronterizos que no tengan seguro de salud ni capacidad de pago y será brindada únicamente en la red pública hospitalaria del departamento o distrito.

Los colombianos que lleguen a esas zonas provenientes de otros países y que no estén afiliados al sistema de salud serán afiliados al régimen subsidiado con base en las normas vigentes.



Aunque existen zonas grises sobre lo que ocurrirá en el caso concreto de, por ejemplo, los venezolanos que además de requerir la atención de urgencias padezcan enfermedades crónicas que necesiten atención urgente; es el caso del cáncer, pacientes con diálisis u otras alteraciones. El Ministerio de Salud estudia la forma de velar por ellos sobre la base de qué en este momento no existen recursos para tal fin.