Le tengo el remedio / Borrando mitos sobre sexo

Si más del 85 por ciento de las personas mayores de 60 años disfrutan de su vida sexual y siete de cada 10 por encima de los 70 son activas en la cama, algo ocurre con la percepción que se tiene sobre esta actividad vital en las personas mayores.

Lo cierto es que son más los mitos que impiden el disfrute pleno que las limitaciones reales. En ese sentido, vale la pena erradicar algunos prejuicios con el único objetivo de que la sexualidad se disfrute en todas las edades.



Los ancianos son asexuados. Nada más falso. La sexualidad y el afecto son inherentes a las personas y culminan con la muerte, no antes.



Los mayores no tienen físico. Eso no es cierto. Si bien hay cambios fisiológicos en cada edad, estos no impiden respuestas sexuales. Lo que se requieren son ajustes para compensar dichos cambios. Por ejemplo, dedicar más tiempo a los preliminares, cambiar posturas, usar lubricantes y garantizar privacidad.



El interés es solo de los viejos verdes. Mentira. Se ha demostrado que si bien el interés puede cambiar con las hormonas, el deseo persiste en la gran mayoría de las personas, independientemente de que sean hombres o mujeres. El problema es que inciden más la opinión de los demás y las condiciones de la persona mayor para limitar el ejercicio pleno de la sexualidad. Hay que procurar garantizar oportunidades.



Por último. No es cierto que el sexo predispone al infarto, que solo lo joven es atractivo y mucho menos que las mujeres maduras no sienten nada y que los hombres son incapaces de tener erecciones. Urge saber que en estas edades cobra más importancia la intimidad corporal y la cercanía. No lo esporádico ni pasajero.



Carlos F. Fernández

Asesor médico de EL TIEMPO