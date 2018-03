Si no quiere que las pecas ‘decoren’ su piel, cuidado con el sol

Por estos días de descanso, muchos estarán entregados al sol, buscando un bronceado para su piel. Además de un lindo color, con el tiempo pueden aparecer, para muchos, las indeseables pecas.



Estas pequeñas manchas planas de color marrón, que son aproximadamente del tamaño de una cabeza de alfiler, son causadas por un grupo de células en la piel que acentúan la melanina, un pigmento oscuro, y es común que aparezcan en la cara y en las manos.

Sin embargo, los rayos solares no son la única causa de su aparición: el factor hereditario también cuenta. Las personas de piel, ojos y pelo claros suelen ser propensas a ellas, y se intensifican con la exposición al sol.



Según la médica demartóloga Claudia Morales Ruiz, directora científica de la Clínica del Acné-Dermosalud, las pecas pueden ser un factor de advertencia para tener especial cuidado de su salud dermatológica, pues cuando hay muchas de ellas existe una mayor propensión a desarrollar cáncer de piel.



De ahí la importancia de usar bloqueador a diario, sin importar el lugar donde viva, aplicándolo en la mañana y en la tarde, y de no exponerse a los rayos del sol, especialmente en estos días de descanso, cuando son más potentes: entre las 11 de la mañana y 3 de la tarde.



Constantemente se promocionan en sitios web remedios caseros y naturales para eliminar las pecas en poco tiempo; sin embargo, Morales recomienda consultar con un especialista en piel (dermatólogo) para determinar las necesidades de cada paciente.



Son varios los procedimientos que se pueden abarcar para tratar las pecas: lifting, radiofrecuencia, peeling y estética facial, rejuvenecimiento, tratamientos para la cara, láser, etc.



Pero ningún tratamiento para eliminar las pecas será efectivo si no se usa un bloqueador solar adecuado de forma diaria.



EL TIEMPO