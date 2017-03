Argentina podría fabricar vacunas contra la gripa para toda Sudamérica

16 de marzo 2017 , 01:06 a.m.

16 de marzo 2017 , 01:06 a.m.

Argentina se prepara para la lucha contra la gripe con el inicio de la distribución de doce millones de dosis de vacuna, fabricadas en una planta con capacidad para abastecer a toda Sudamérica.



El laboratorio, ubicado en la localidad de Garín y perteneciente a la empresa Sinergium Biotech, del grupo Insud, dispone incluso de la tecnología adecuada para fabricar la vacuna del zica en cuanto esté probada y certificada.



Con motivo del inicio del proceso de distribución de las dosis a todo el país, de cara al inicio de la campaña oficial de vacunación el uno de abril, la planta de Insud fue visitada este miércoles por el ministro de Sanidad argentino, Jorge Lemus, acompañado de los titulares de la misma cartera de varias provincias y del presidente de Insud, Hugo Sigman.



Las vacunas están homologadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), cuya certificación es reconocida por todos los países sudamericanos excepto Brasil, lo que le permite producir y distribuir de inmediato a medida que se produzcan nuevos encargos.



Además, está certificada ante la agencia regulatoria norteamericana "Food & Drug Administration" (FDA) y la "European Medicines Agency (EMA)". Hugo Sigman resaltó, en declaraciones a Efe, que este laboratorio, en el que se producen otro tipo de vacunas en alianza con multinacionales del sector farmacéutico, garantiza, por su capacidad de producción, las necesidades de la población argentina y de países limítrofes en casos de emergencia.



"Esto no siempre fue así, ya que en la epidemia anterior de gripe, Argentina no contó con las vacunas, como no contó ningún país en vías de desarrollo, por lo que esta planta tiene un valor estratégico muy importante", afirmó Sigman.



Sigman confirmó que este año comenzará a construirse, también en Garín, una nueva planta de Sinergium Biotech, con una inversión de entre 50 y 60 millones de dólares, que se prevé estará terminada en 2018 para comenzar a producir una vacuna contra la gripe de tipo recombinante.



Esta nueva vacuna recombinante, que se hace con una tecnología de la que únicamente disponen actualmente dos empresas en el mundo (una estadounidense y otra japonesa) tendrá la ventaja de ser de mejor calidad y de permitir reaccionar muy rápidamente frente a un cambio de cepas.



Sinergium Biotech es uno de los integrantes del consorcio internacional que se encuentra abocado al desarrollo de la vacuna contra el virus del zika, proceso que entrará en los próximos meses en los estudios clínicos de fase I en humanos.



El desarrollo puede demandar entre cuatro y cinco años más hasta su aprobación definitiva, tras lo cual podrá ser elaborada, entre otros sitios, en la planta de Insud de Garín. "Para nosotros es un orgullo que haya un laboratorio argentino que esté trabajando en la vacuna del zika, así como la posibilidad de disponer de ella y de que salga de nuestros propios laboratorios", sostuvo el ministro Lemus en declaraciones a Efe.



Sinergium Biotech es una compañía especializada en la investigación, el desarrollo, la producción y la comercialización de vacunas y medicamentos biotecnológicos de alta complejidad. Ubicada en la localidad bonaerense de Garín (38 kilómetros al noroeste de Buenos Aires), posee una superficie de 20.000 metros cuadrados, tiene una capacidad de producción anual de más de 30 millones de unidades de vacunas y productos biotecnológicos.



EFE