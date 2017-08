La tan anhelada felicidad

Todo el día hablamos de la felicidad: de la que no tenemos, de la que se nos fue y de la que seguimos buscando. “Hijo, estudia lo que te haga feliz”. “Solo quiero que seas feliz, gordita linda”. “Amiga, cásate con el hombre que te haga feliz”. “Mi amor, me voy de la casa porque ya no soy feliz contigo”.

Como padres, la anhelamos para nuestros hijos; como pareja, la exigimos; y a nuestros padres se la reclamamos porque tal vez no nos la supieron dar.



Así como existen una infinidad de definiciones, cada persona cree tener su receta mágica para encontrar la felicidad, la cual propaga como la panacea para todos los males. Millones de artículos, libros y conferencias aseguran que después de leerlos o escucharlos, la vida nos cambia del cielo a la tierra.



Gotas homeopáticas se ufanan de acelerarla; medicinas recetadas por los mejores médicos y hasta pepas distribuidas por los peores jíbaros nos garantizan que la alcanzaremos.



Creemos que esta tan anhelada felicidad la encontraremos cuando tengamos plata, cuando encontremos el amor de la vida o incluso cuando nos pensionemos. Para tantos, permanente están a solo un pasito de alcanzarla. Otros creen que ni siquiera existe, que solo hay chispazos, por ahí… volando.



¡Y qué curioso! El último lugar en el que la buscamos es en nosotros mismos. En nuestro propio corazón y en nuestro ser. No la buscamos en nuestra realidad sino en la desilusión de lo que no fue. No la contemplamos en la satisfacción de ser auténticos sino en la frustración de no poder ser alguien más. No la saboreamos en la contemplación del amor sino en la amargura de la intolerancia.

Olvidamos que la dicha no es un algoritmo complejo que es alcanzable para unos cuantos, sino que está en la mano de absolutamente todos aquellos que somos capaces de empezar el día con la gratitud de estar vivos y querernos tal cual.



ALEXANDRA PUMAREJO@detuladoconalex