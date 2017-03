Mi dulce compañía

Cuando la hija de Lina María Rojas tenía 12 años le diagnosticaron diabetes tipo 1. Recibir la noticia no fue fácil y la primera reacción de Lina fue sacar de su casa todo gramo de azúcar y preguntarse varias veces por qué a su familia, por qué a su niña.

Una vez enfrentado el dolor, la segunda reacción fue aprender y aprender, conocer todo lo que podía sobre la enfermedad, sobre nutrición y sobre cómo sería la vida de todos para finalmente entender que el manejo no se reduce a dejar para siempre el dulce. La enfermedad exige más que eso.

De acuerdo con la International Diabetes Federation, la diabetes es “una afección crónica que se desencadena cuando el organismo pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia”. Explica que la insulina es una hormona que fabrica el páncreas y que permite que la glucosa o el azúcar de los alimentos pase a las células del organismo donde se convierte en energía para que funcionen los músculos y los tejidos.



Un diabético no absorbe la glucosa adecuadamente, esta se queda circulando en la sangre, daña los tejidos con el paso del tiempo y puede causar complicaciones serias de salud. Existen tres tipos de diabetes: 1, 2 y gestacional.



En el caso de la hija de Lina María, la enfermedad comenzó a hacerse notar con síntomas como aumento en las ganas de ir al baño, bajar de peso, sentir mucha sed, comer mucho y estar irritable. El diagnóstico fue contundente: diabetes tipo 1, causada por “una reacción autoinmune en la que el sistema de defensa del organismo ataca las células productoras de insulina del páncreas. Como resultado, el organismo deja de producir la insulina que necesita”, explica la International Diabetes Federation. Suele aparecer más en niños o jóvenes adultos y estos pacientes necesitan inyectarse insulina a diario. Pueden llevar una vida normal con una combinación de dosis de esta, estricto monitoreo de la glucosa, dieta sana y ejercicio.

El apoyo

Después de aprender sobre la enfermedad, Lina María consideró que debía crear una red de apoyo para su hija. Ella es colombiana y vive en Chile, y descubrió, con la presencia de la enfermedad, que en el país austral muchas familias la esconden. Ella, por el contrario, reunió a las profesoras del colegio de su hija, les explicó en qué consiste la diabetes y por qué deberían darle permiso a su hija para de ir al baño en mitad de una clase, dejarla comer en el salón e ir la enfermería a medirse la cantidad de glucosa en su sangre e inyectarse la insulina.



Lina María también les explicó a enfermedad a las compañeras de curso de su hija en el colegio para que comprendieran su hija no es una extraña y que tan solo se trata de una enfermedad que ella aprendió a manejar.



Como resultado de estas acciones, cuatro años después del diagnóstico, la hija de Lina María cuenta con el apoyo de sus amigas quienes saben cómo medirle el azúcar y qué hacer si se llega a perder la consciencia (no le ha sucedido hasta el momento). El entrenador de deportes del colegio sabe que su alumna debe comer de una manera específica cuando hace ejercicio y entiende que, según el nivel del azúcar en su cuerpo, ella puede jugar más o menos tiempo.



En la casa ya todos tienen claro que no se trata de eliminar el azúcar de la alacena, han aprendido que se trata más bien de comer más veces al día porciones más pequeñas y crear un balance entre los alimentos. Lina María concluye que ahora todos llevan una alimentación más saludable. Su hija, por su parte, sabe hacer los cálculos perfectos para establecer los alimentos que puede comer de acuerdo con la cantidad de glucosa que tiene en su cuerpo y se inyecta la insulina.



Conocer sobre la enfermedad, animar al paciente a aprender, ser comprensivo y llevar dietas balanceadas en la casa como lo hizo Lina María son acciones que forman parte de las recomendaciones de la Academia Estadounidense de Médicos de Familia para las personas que viven con familiares diabéticos.



Otras recomendaciones son: hacer ejercicio juntos, aprender a reconocer los síntomas de la enfermedad y entender que existen algunas situaciones que serán más difíciles para el enfermo como por ejemplo aquellas en las tenga mucho estrés. En estos momentos le será más difícil controlar el azúcar en la sangre. Los familiares también deben entender que cuando el paciente está de mal genio puede ser porque tiene el azúcar demasiado alto o demasiado bajo. Tal vez en esos momentos lo ideal es no discutir y mejor medirse el nivel de glucosa en la sangre.



Ramón Abel Castaño, médico experto en modelos de atención para enfermedades crónicas, explica que los pacientes con diabetes deben cambiar sus hábitos de vida, por ello, “el entorno familiar es crítico, porque es allí donde se crean y refuerzan buena parte de los hábitos nocivos, pero es también allí donde se pueden crear y reforzar los nuevos hábitos que la persona debe adoptar”.



De acuerdo con el experto, la familia puede ser un gran ejemplo para llevar todos juntos una dieta sana, para ayudar al paciente en la toma de sus medicamentos cuando los requiere y ser una columna emocional. “El apoyo afectivo es esencial cuando la persona se entera por primera vez de que tiene diabetes, pero también en todo momento durante el curso de su vida, porque la persona puede pasar por estados de depresión y ansiedad como consecuencia de los retos que implica vivir con esta enfermedad y estos estados hacen más difícil adoptar y conservar hábitos sanos”.



Por otra parte, muchas veces las personas que padecen enfermedades crónicas como la diabetes no se cuidan si viven solas, olvidan los medicamentos o no llevan las rutinas que necesitan, por eso es tan importante el apoyo familiar y la buena compañía.





Catalina Gallo

Especial para El TIEMPO