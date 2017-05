Pese a su pobreza, Biancolina aparece entre ricos de Soledad

Cuando Biancolina Escorcia, de 69 años, usa el baño de su casa debe hacerlo bajo el inclemente sol del municipio de Soledad, Atlántico. Lo mismo ocurre cuando cocina o camina hacia su patio, porque solo la mitad de su casa está cubierta con tejas de eternit y piso de cemento.



En la sala no hay muebles, comedor o televisor; la adornan unas sillas plásticas en las que se sientan quienes viven con ella: su hijo, su nuera y sus dos nietos. Esta mujer sobrevive con el dinero que le da su hijo, mototaxista de oficio, y con lo que consigue a diario vendiendo almuerzos a 2.000 pesos.

A pocos metros de su casa se ubica una vivienda con todas las comodidades que le faltan a la de Biancolina, pero no la habita su dueña, Dilia Camargo, quien recibe 300.00 pesos mensuales por el arriendo, y que en la calle contigua tiene además una gran casa de tres pisos, amoblada y con ventanas y puertas en madera tallada.

Estas mujeres residen en el barrio Ferrocarril, un sector de estrato uno de Soledad.



Sin embargo, Dilia tiene un puntaje de 14,01 en el Sisbén, uno de los más bajos en la escala de la encuesta, y por eso puede acceder a mayores beneficios del Gobierno Nacional que Biancolina, que a pesar de su evidente pobreza aparece con 51,78 puntos.



De hecho, Biancolina no puede participar de programas como Red Unidos, que buscan atender a la población más vulnerable y que podría ayudarla a terminar de construir su vivienda.



Por el contrario, Dilia sí es una de las potenciales beneficiarias de ese programa. La razón: para recibir el subsidio de Red Unidos requiere de 41,34 puntos o menos. Pero ella dice que no lo ha solicitado y señala que su puntaje lo obtuvo cuando vivía en su otra casa (la que tiene en arriendo).



Argemiro Rivera, líder social de Soledad, saca una lista de los posibles merecedores de los subsidios de mejoramiento de vivienda a los que debe visitar. En ella está resaltado con color naranja el nombre de Dilia Camargo y a su lado aparece escrito en tinta negra y letra mayúscula “No necesita”.



Rivera cuenta que en Soledad es común encontrar casos como el de Biancolina y Dilia, porque durante mucho tiempo el Sisbén estuvo controlado por partidos políticos. “Era normal escuchar que un concejal ofrecía meternos al Sisbén con puntajes bajos si votábamos por él”, asegura.



Además, dice el líder, la alteración en los puntajes de la encuesta se ha intensificado porque hay personas que les pagan a los encuestadores para mentir en la información del inmueble.



De hecho, de acuerdo con Planeación Nacional, este es uno de los municipios del país que más presenta casos de inconsistencias en la información. El municipio de Soledad pasó de tener 7.445 casos en verificación en el 2015 a 9.529, al corte de febrero del 2017.



Otro caso de presunto fraude en esta población es el de familias con bajos puntajes en el Sisbén y cuyos miembros declararon ser muy pobres y no tener ningún tipo de ingreso económico; sin embargo, en la verificación se han encontrado casos donde solo uno de los integrantes recibe ingresos por más de 6 millones de pesos al mes.



Por casos como estos, Biancolina, igual que muchos soledeños que quedan justo al final de la fila de la base de datos, pierden la oportunidad de recibir subsidios y ayudas que el Gobierno ofrece para quienes más lo necesitan.



LEIDYS BECERRA

Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO

Soledad.