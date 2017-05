Más de 120 mil personas fallecidas aún permanecen en el Sisbén

“No hay que tener miedo de los muertos, sino de los vivos”, este dicho popular podría aplicarse a algunas familias de personas que fallecen y que en vida eran beneficiarias del Sisbén, que se las arreglan para seguir sacando provecho de los subsidios que les entregaba el Estado.



“Creo que los comentarios de la gente son ciertos, hay personas que fallecen y los familiares siguen cobrando inclusive subsidios que da el Distrito, que da la localidad y no las desafilian del Sisbén; no sé cómo hacen para que algunas otras personas sean beneficiadas con estas cédulas”, afirma Alfonso Acevedo, presidente de la Junta Administradora Local de Ciudad Bolívar.

En esta localidad, situada sobre las montañas en el suroccidente de Bogotá, habitan más de 680 mil personas de bajos recursos. En este lugar vive Gloria Moreno, inscrita en el Sisbén, que con cara de preocupación desciende por una calle del barrio San Francisco; se acerca la hora del almuerzo y no tiene que darle a su nieto de seis años, espera poder trabajar ayudando a vender arepas que hace una amiga para conseguir algo de comer.



“El Sisbén entiendo es para la gente de bajos recursos; entonces, que la gente que tenga plata sea correcta con la gente pobre, que nos dejen ese cupo a nosotras”, señala indignada esta mujer de 59 años.



A pocos metros de Gloria, Bernardo Forero, de 70 años, con el rostro curtido por el viento frío que baja de la montaña, rebusca entre maderos arrumados en el andén algo que le pueda servir para poder vender.



“Le están quitando el beneficio a mucha gente que lo necesita, nadie sabe lo de nadie, caras vemos, corazones no sabemos, decía mi madre”, dice este hombre que llegó hace más de 40 años a la ciudad.



Aparentemente las cifras del número de fallecidos que permanecen en el Sisbén, es una fría estadística.



Planeación Nacional revela que a febrero de este año se registraron 282 mil casos en el Sisbén, en todo el país, que están en la mira por posibles irregularidades, de los cuales hay 120.552 eran de personas fallecidas que aun figuran en el sistema.



En Bogotá, por ejemplo, de 2010 a septiembre de 2015 la Secretaria Distrital de Planeación detectó 53.338 casos. De esta fecha a febrero de 2017, identificaron 30.564 registros adicionales y en el mismo lapso la entidad retiró de la base de datos cerca de 72.619 personas fallecidas.



“Hemos tenido un avance significativo y a la fecha en el corte de febrero de 2017 esta cifra ha llegado a cerca de 11 mil, de septiembre de 2015 a febrero se han venido reportando nuevos fallecidos en la base de datos, que a su vez hemos venido eliminando”, asegura Helmut Menjura, director del Sisbén de la Secretaría de Planeación.



Ante esta realidad de sacar provecho al sistema, el edil Acevedo vienen denunciando las irregularidades “estamos proponiéndole a las administraciones que hagan un filtro, o que hagan un barrido mejor, para que estas personas que no tienen el derecho de estar en el Sisbén se aprovechen”



La importancia de informar o detectar la muerte de una persona inscrita al Sisbén es mantener la base de datos actualizada, de lo contrario “podría llevar a que algún programa social se base en un registro de una persona fallecida o eventualmente se asigne un subsidio teniendo una información que está registrada en una base de datos y con lleve a una equivocación en el proceso de asignación”, asegura Menjura.



Gloria y Bernardo, por lo pronto, siente una gran ayuda con los beneficios a los que pueden acceder con el Sisbén, pero se molestan enormemente con los que le quieren hacerle trampa al sistema.



