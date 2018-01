La respuesta de Van Camp's tras alerta por mercurio en lote de atún

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) detectó irregularidades en otro lote de atún de la empresa Van Camp´s, los cuales registran presencia de mercurio en límites superiores a los permitidos.



La entidad indicó que la presencia de niveles elevados de este mineral fueron hallados en el “Lote X2104 – 011”, que corresponden a latas por 160 gramos con fecha de vencimiento del 28 de julio de 2020.

En este caso, el Invima indicó que estos productos tienen una concentración total de mercurio de 1,558 mg/kg y la Resolución 148 de 2007 establece que el límite máximo permitido para este es de 1,0 mg/kg.



“Debido a los resultados rechazados de laboratorio, el Instituto estableció actividades de vigilancia y control al establecimiento procesador incluyendo la búsqueda y decomiso del lote en mención”, indicó el Invima en un comunicado.

El consumo de una única porción de atún con excedencias de mercurio, no implica que la persona afecte su salud FACEBOOK

TWITTER

Así mismo, la entidad recalcó que este lote fue producido “antes de noviembre 2016, fecha en la cual se implementaron las medidas de inspección permanente por parte del Invima a la empresa productora del atún involucrada en esta alerta”.



El organismo les recomendó a los ciudadanos abstenerse de consumir los productos de este determinado lote. Y aclaró que “el consumo de una única porción de atún con excedencias de mercurio, no implica que la persona afecte su salud”.



Pero indicó que si existe mayor riesgo en mujeres embarazadas, lactantes y niños que se alimenten “de manera frecuente y prolongada atún que exceda los límites de concentración permitidos por la normatividad legal vigente”.



Por esta razón, el Invima recomienda que los niños menores de 10 años consuman únicamente una lata a la semana, 4 latas al mes y 47 al año. En el caso de las mujeres embarazadas y lactantes la ingesta no debe ser superior a 2 latas a la semana, 8 al mes y 94 por año. La indicación para el resto de la población es el de 4 latas por semana, 15 por mes y 170 por año.

La respuesta de la compañía

A través de un comunicado de prensa, VanCamp’s respondió a la nueva alerta. “El Invima ha venido publicando una serie de alertas sobre lotes de Atún Van Camp’s que superan los índices permitidos de mercurio, pero que corresponden a lotes de fechas anteriores a octubre de 2016, momento en que el Invima implementó nuevas medidas de inspección, control y muestreo para el atún enlatado distribuido en Colombia”, afirmó la compañía.



Y añadió que desde el momento en el que el Invima implementó las medidas adicionales, VanCamp’s también incorporó prácticas y controles complementarios como la implementación del mismo método de detección que tiene esa entidad para asegurarse que los nuevos lotes que se han producido, desde ese momento, cumplan con los parámetros exigidos por este organismo “y como puede comprobarse, ningún lote posterior a esa fecha ha sido sujeto a las alertas”.



“Dado que el atún enlatado es un alimento que tiene una perdurabilidad de períodos largos, con fechas de vencimiento de 4-cuatro años desde el momento de fabricación, no es extraño que en el mercado haya latas en circulación que correspondan a lotes anteriores a las medidas de inspección y mayores controles a la producción de finales de 2016. Todos los lotes que han salido al mercado desde finales de 2016, han sido analizados por la empresa bajo la supervisión directa del Invima”, añadió VanCamp’s e insistió en dar un parte de tranquilidad a los consumidores de su producto al tiempo en el que expresó su preocupación por la posibilidad de que estas alertas sean sacadas de contexto.



“Tal como lo dice el Invima, el consumo de una porción de atún con excedencias de mercurio no implica riesgo alguno para la salud”. El mercurio es un elemento presente en todos los pescados de mar y no fruto de contaminación de agentes externos”, añadió la compañía alimenticia.

ELTIEMPO.COM