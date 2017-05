Quiso hacerle trampa al Sisbén y la “tumbó” un falso tramitador

Dora Inés* vive en un barrio estrato 3 de Bello, una población limítrofe con Medellín; su esposo trabaja hace 20 años en una empresa textil donde les otorgan auxilios educativos para sus hijos menores, mientras que el mayor, quien ya cumplió 22, “gracias a Dios y a la Virgen”, como lo expresa su mamá, nunca le ha faltado un empleo estable como asesor de servicios.

Dora hace parte de los 161.682 bellanitas cuyo puntaje en la ficha del Sisbén es mayor a 51,57, con esa cifra podría ser beneficiaria de una exención del pago del duplicado de la cédula y potencialmente inscribirse a una EPS del régimen subsidiado, pero por fortuna está afiliada a una del contributivo.



Un domingo, su vecina Gloria* le contó que en las afueras la Alcaldía de ese municipio, un hombre se le acercó y le ofreció bajarle el puntaje de la encuesta del Sisbén, únicamente entregándole la cédula y pagándole en efectivo 100 mil pesos.



“Ya el próximo mes apareceré en la página del Departamento Nacional de Planeación (DNP) con un puntaje menor, para empezar a hacer vueltas y recibir un subsidio del Gobierno”, le dijo la mujer convenciéndola para que hiciera lo mismo.



“Yo no le vi nada de malo, era invertir esa platica para recibir cada dos meses una ayuda para los niños”, afirmó Dora, quien de forma ingenua inició el trámite.



Luego de una semana, Dora Inés recibió su nueva ficha (alterada en un computador clandestino) con el puntaje de 32,20 necesario para en una zona urbana postularse a Más Familias en Acción; eso sí, el tramitador le dijo que esperara por los menos 3 meses para que se viera reflejado el cambio en la página del DNP.



Pasado el tiempo estipulado, la mujer se dio cuenta que sus datos nunca cambiaron y al acercarse a la oficina del Sisbén se enteró que hace parte de las decenas de personas que por querer hacerle un fraude al Estado, terminan siendo estafadas. El falso tramitador por supuesto, nunca volvió a contestarle el celular y se escapó con su dinero y quién sabe con el de cuántos ciudadanos más.



Julián Alzate, director de la oficina del Sisbén en ese municipio, dijo que este tipo de casos son comunes, “aun cuando a los ciudadanos les advertimos con carteleras y avisos externos, y a través de medios de comunicación, que todos los trámites son gratuitos”.



En esa ciudad del Valle de Aburrá hay por lo menos 305 mil personas certificadas en la base de datos del Sisbén. Los beneficiarios cada día inventan diferentes formas fraudulentas para bajar su puntaje en las fichas y el caso más grave, de acuerdo con servidores públicos, es no reportar a los adultos mayores fallecidos, para evitar que su número de clasificación incremente.



Solo por esta omisión han sido suspendidas más de 4 mil personas. En Bello, han depurado en el último año al menos a 8.500 colados del Sisbén que le quitan beneficios a cientos de familias que viven en precarias condiciones y necesitan acceder de manera urgente a las ayudas del Estado.



Como Dora Inés, seguramente decenas de ciudadanos bellanitas cayeron en los cuentos de falsos tramitadores, que en esta oportunidad no se aprovecharon de la buena fe de la gente, sino que por el contrario le robaron dinero a quienes de forma ilegal quisieron usufructuarse de un sistema que clasifica y prioriza las necesidades de los colombianos, en especial las que más apremian a las familias pobres.



*Nombres cambiados por ley de Habeas Data



MAURICIO SERNA

Especial para EL TIEMPO