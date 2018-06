Información de entes de control es de 2017: Medimás

Néstor Arenas, presidente de Medimás EPS, respondió ayer a varios de los cuestionamientos hechos por los organismos de control que le pidieron a la Superintendencia una intervención forzosa.

Arenas aseguró, en primer lugar, que si bien respeta las declaraciones de los entes de control, la información presentada refleja la realidad hasta el pasado 31 de diciembre del 2017, y no reconoce los avances que se han presentado en el 2018.



El directivo aseguró que la EPS tiene los contratos necesarios para garantizar la suficiencia en el servicio a lo largo del país y que desde su entrada en operación ha resuelto el 94 por ciento de las peticiones de los usuarios.



“En relación con los hallazgos fiscales por 702 millones de pesos manifestados por la Contraloría General, tienen relación de causalidad con el gasto y fueron ampliamente documentados al órgano de control”, apunta la EPS.



Y sobre la supuesta violación de la ley de integración vertical, la empresa sostiene que no es propietaria de las clínicas de Esimed y que no tiene una red de prestación de servicios propia, “de tal manera que no puede configurarse una integración vertical”.

Medimás destacó también que la vigilancia especial que realiza sobre ella la Superintendencia de Salud ha servido para evidenciar la transparencia en el manejo de recursos.



El superintendente de Salud, Luis Fernando Cruz, dijo a su turno que comparte la preocupación de los entes de control, que el seguimiento estricto a la empresa se intensificará y que está a la espera del informe del contralor designado con hallazgos que puedan ser insumo para la toma de decisiones futuras.



REDACCIÓN SALUD