Anuncian histórica incautación de 4 millones de productos fraudulentos

En dos bodegas particulares ubicadas en el municipio de Cota (Cundinamarca), el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y la Policía Fiscal y Aduanera encontraron 4 millones de unidades de productos irregulares de consumo humano, avaluados en $ 15.000 millones de pesos.



En lo encontrado se hallaron suplementos vitamínicos y potenciadores sexuales provenientes de Asia que no tenían registro sanitario del Invima, dispositivos médicos de acupuntura, productos de consumo que habían sido falsificados, estaban vencidos o no contaban con papeles de importación en regla, y otros cuyas etiquetas estaban en mandarín, por lo que los consumidores no podían identificar fácilmente su composición.

El operativo se llevó a cabo la semana pasada y, según el coronel William Valero Torres, director de la Policía Fiscal y Aduanera, es una incautación histórica, no solo por el tamaño de lo encontrado, sino porque desde estas bodegas se estarían surtiendo tanto a los locales que comercializan estos llamados productos milagro en todo el país como a las páginas que los venden por Internet.



“Este tipo de productos deben ser almacenados de una manera adecuada, en sitios donde la temperatura esté controlada, porque son de consumo humano, pero lo que encontramos fueron bodegas abiertas, próximas a unos potreros y con presencia incluso de plagas y ratas”, aseveró Valero.



El operativo se gestó gracias a labores de inteligencia -agregó el uniformado- y al rastreo de los productos que se venden por internet.



Valero apuntó que en este caso por ahora no hay capturados y se adelantan investigaciones para identificar a los responsables de importar estos productos. No obstante, aseguró que este año se han judicializado nueve personas por delitos como la falsificación de medicamentos.



El director del Invima, Javier Guzmán Cruz, señaló, en ese sentido, que “los colombianos deben comprobar siempre la existencia y veracidad del registro sanitario, desconfiar de productos que se publicitan con resultados milagrosos y revisar siempre las alertas sanitarias que se publican en www.invima.gov.co”.



Guzmán recordó que esta clase de productos pueden contener sustancias con principios activos no declarados y explicó que quienes los comercializan no llegan a conocer sus efectos en la salud humana.



REDACCIÓN SALUD