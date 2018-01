Es hora de comer sentados a la mesa, con vajilla y cubiertos

Si desea no comer más de la cuenta durante el día, lo mejor que puede hacer es consumir sus comidas principales sentado a la mesa, con cubiertos metálicos y platos de verdad, y no comer a la carrera, de pie, en empaques desechables llenos de cosas fritas o productos procesados.



Esta es una de las conclusiones prácticas que se puede obtener del primer estudio de este tipo realizado por Jane Ogden, investigadora y profesora de psicóloga de la salud en la Universidad de Surrey (Inglaterra), en conjunto con investigadores del mismo centro educativo, quienes analizaron el impacto de etiquetar los productos como bocadillos o snacks (en inglés).

A 80 participantes, divididos en dos grupos, se les solicitó comer una porción de pasta. Para un grupo estaba marcada como snack y para el otro, como almuerzo. Las porciones eran iguales, el mismo alimento y las mismas calorías.



El primer grupo de porciones estaba servido en empaques plásticos, con cubiertos de plástico y las personas comieron de pie. El segundo, en cambio, se sirvió con los participantes sentados a la mesa, en vajilla de cerámica y cubiertos metálicos. Después de comer, los participantes fueron invitados a una degustación de productos como chocolates y galletas.



Los investigadores encontraron que aquellas personas que habían ingerido de pie sus bocadillos comieron más durante la degustación y más productos dulces que quienes se habían alimentado sentados a la mesa. Atribuyeron estos resultados a que probablemente cuando la persona ingiere una comida de afán puede no ser consciente de lo que consume y a que posiblemente los conceptos de ‘snack’ y comida están codificados de forma diferente en el subconsciente.



Jane Ogden le explicó a EL TIEMPO que la principal conclusión de su estudio es que “la alimentación está motivada por factores psicológicos, e independientemente de las calorías que se consuman, cómo se etiquetan los alimentos y cómo se comen cambia la cantidad de alimentos que ingerimos después”.

Considera que esto se debe a que las personas no procesan los alimentos de la misma manera, suponen que el snack o pasaboca implica menos comida y lo codifican como menos cantidad, y es probable que no lo recuerden y consideren que no han comido lo suficiente.



Esto puede ser un problema grande para la salud, pues cada día más personas comen a las carreras, sin sentarse a la mesa y alimentos que muchas veces están empacados más como unas onces y no como una de las tres principales comidas del día.



Esto podría estar afectando también el sobrepeso y la obesidad que cada día aumenta en los países occidentales. Por ejemplo, en el Reino Unido, donde se hizo el estudio, la obesidad se ha triplicado en los últimos 30 años, el 24,9 por ciento de la población se considera obesa y se estima que cada año se gastan 16 billones de libras esterlinas en los costos médicos causados por la diabetes y las enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad.



En Colombia, según los resultados de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (Ensin 2015), más de la mitad de los adultos colombianos entre 18 y 64 años (56 por ciento) tiene sobrepeso u obesidad.

Un plato de colores

Según la nutricionista y dietista Diana Milena Rojas, egresada de la Universidad Javeriana de Bogotá y directora de Nutryfit, varios estudios han demostrado que la presentación de la comida influye tanto en la cantidad como en la calidad de los alimentos.



Cuando la misma cantidad de comida se sirve en platos pequeños o grandes, la gente se siente más satisfecha con los primeros porque no ve espacios vacíos y también cuando los platos tienen los mismos colores no generan tantas ganas de consumirlos que cuando son variados; por eso es importante servir verdura y frutas, que además de ser más nutritivos, son alimentos coloridos.



De hecho, muchos nutricionistas recomiendan que a los niños se les sirvan las frutas y las verduras en forma de animales, plantas o muñecos para que les resulten más atractivas.



Rojas explica que, en Colombia, por ejemplo, los platos tienden a ser de color amarillo por todas las harinas que se sirven, el arroz, el plátano, la papa, y que sería mejor servir alimentos de diferentes colores para promover el consumo de verduras y frutas.



Ella misma en su consultorio realizó un experimento con varias personas a quienes les sirvió la misma porción de cereal en platos grandes y medianos.



Quienes comieron en los primeros quisieron repetir o sintieron que la porción no había sido suficiente; en cambio, quienes consumieron el cereal en vasijas medianas afirmaron sentirse satisfechos.



Entonces, para evitar comer de más, una buena medida puede ser sentarse a desayunar, a almorzar y comer siempre a la mesa y servir los alimentos en vajilla y en platos no tan grandes, y así se evitará picar y picar más a lo largo del día. Y de paso, evitará subir de peso.



CATALINA GALLO R.

Para EL TIEMPO

En Twitter: @cgallo09