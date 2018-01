Guía práctica para que no se le dañe el paseo

Las vacaciones son, para algunos, la parte más agradable del trabajo, en razón a que es un periodo que forma parte del componente laboral por el cual se recibe la paga con la dicha de no tener que ir a la empresa, a la oficina, a la fábrica o al taller; la desconexión es total y las tareas y la rutina se echan a un lado, por no decir que se olvidan por completo.



Sin embargo, no faltan aquellos que piensan que para descansar basta con bajar los brazos, no levantarse temprano y dedicarse al sano arte de no hacer nada sin planear y sin tener en cuenta algunos aspectos que son básicos, sobre todo cuando de viajar se trata.

De ahí que de manera simple, como se tratan todas las cosas en este espacio, aquí les va un listado que no requiere ningún esfuerzo para entenderlo y menos para ponerlo en práctica. Todo para que no se le dañe el paseo.

Infórmese

Tenga claro que usted no puede salir a la topa tolondra al lugar que le han presentado como un paraíso, sin conocer las características del medio, los hábitos de la población, el clima, el tipo de comida, el idioma y hasta las costumbres más básicas. Todo en razón a que usted necesita adaptarse para sentirse cómodo, porque usted va es a descansar y no a enfrentarse con choques culturales que le causarán aburrimiento o hasta ganas de salir en estampida del lugar.

Ojo con la comida

Nada más frustrante que la indigestión y la diarrea del viajero, que pueden atacar desde los primeros días si no se revisan de manera exhaustiva los alimentos y las bebidas. Prefiera la comida cocinada y que haya sido preparada a más de setenta grados de temperatura, para eliminar virus y bacterias. Con respecto al agua, asegúrese de que es potable o inclínese por la embotellada, deje de lado mariscos o carnes rojas crudas sin saber su origen. Mucho cuidado con las ensaladas y las verduras crudas, y evite la comida callejera. Tenga presente que las galguerías empacadas y fritas tienen alto contenido en grasas y que al consumirse cuando se viaja en carro aumentan la posibilidad de mareos y náuseas. Prefiera las frutas con cáscara. Eso sí, no se prive de la comida vernácula, pero que sea de calidad.

Pilas con el sol

Aunque reiterarlo suena cansón, hay que alejarse del sol entre las diez de la mañana y las dos de la tarde (el cáncer de piel acecha). Utilice bloqueador solar en todas las partes descubiertas, use lentes oscuros y gorras, no exponga los niños de manera directa al sol, hidrátese muy bien y evite el ejercicio físico excesivo bajo el sol directo. Cuídese.

Si va por carretera

Si viaja en carro, sobra decir que debe revisar todos los sistemas de seguridad del vehículo con anticipación. No haga viajes largos que lo obliguen a permanecer por más de cuatro horas continuas sentado. Haga paradas, estire las piernas, y en caso de algún factor de riesgo como trombosis o algo así, no se quede quieto por más de una hora. No maneje cansado y menos si no ha dormido.

Que no lo piquen

Los repelentes, mosquiteros y angeos son parte importante del menaje de cualquier viajero. Cómprelos antes de viajar y cerciórese de su calidad, y especialmente con los repelentes, revise que estén amparados por un registro sanitario.

Seguro

Ni de vainas usted puede salir, por corto que sea el paseo, sin estar amparado por un seguro médico. La afiliación a la EPS debe estar al día y vigente, lo mismo que otro tipo de protección o de pólizas. Antes de emprender viaje, infórmese si la cobertura de su seguro incluye el sitio al que va, haga un chequeo sobre los hospitales y centros a los cuales podría acudir en caso de necesidad. Esto es vital y no permite ninguna improvisación.

Mérmele

El hábito sí hace al monje. Las vacaciones y el descanso requieren de la indumentaria adecuada. Si va a estar al aire libre y en lugares cálidos, prefiera la ropa liviana de colores claros y vivos, sin tanta correa que apriete y sin zapatos que maltraten. Si el paseo es a tierra fría, como es natural, protéjase del frío, pero con comodidad. Esto exige no llevar ropa para estrenar sin habérsela probado, sin sentirse a gusto con ella. Esto no es bobada, es en serio. La maleta debe hacerla con anticipación.

Si va en avión

Mire si no hay una contraindicación para hacerlo. No se emborrache, hidrátese bien. Si se le tapan los oídos con los cambios de altitud y de presión en la cabina, puede masticar un chicle; nada más. Y por favor, cuando la azafata brinde la información sobre las normas de seguridad, mírela, no vaya y sea que en caso de una emergencia no sepa qué hacer.

Chequeo

Si padece una enfermedad crónica o que está en tratamiento, hágase un chequeo, revise los medicamentos con el médico. Lleve las fórmulas correspondientes. Mire si los nombres de los medicamentos son los mismos en el sitio al que va a llegar, y por nada del mundo suspenda los tratamientos.

Despacito

Entienda que su organismo necesita, al menos, dos días para acostumbrarse a la temperatura y a altitudes distintas a las que vive. De ahí que lo mandado es relajarse el primer día; si acaso hacer una caminata, dormir y comer con tranquilidad y aumentar la actividad de manera progresiva. Así que no se programe con agendas rígidas, con horarios definidos y carreras que lo sacarán de quicio.

Por último

Lleve los medicamentos en la maleta de mano, no se exceda ni en comida, ni en trago ni en actividad. Lleve un botiquín con lo necesario, e incluso para los medicamentos de venta libre pida una fórmula para que no tenga problemas. Ah, disfrute y nos cuenta.



CARLOS FRANCISCO FERNÁNDEZ

Asesor médico de EL TIEMPO

@SaludET