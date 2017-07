Fiebre aftosa no representa peligro para los humanos

Si bien es una enfermedad viral grave y muy contagiosa entre bovinos, porcinos y otras especies de ganado y animales silvestres, la fiebre aftosa no representa riesgo alguno para los seres humanos, tal como han insistido el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Instituto Nacional de Salud (INS).

Hasta la fecha, desde la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha insistido en que no se han reportado casos zoonóticos, es decir, de transmisión de animales a humanos ni de otro tipo, relacionados con las epidemias en animales.



La razón es simple. El picornavirus, que es el responsable de la afectación, tiene como huésped específico las células de estos animales, condicionado por afinidades de tipo genético y evolutivo. En otras palabras, el virus puede multiplicarse fácilmente (lo que es su función) dentro de las células de estas especies y no de otras, por lo que al llegar al cuerpo humano no encuentra el ambiente favorable para reproducirse y muere o simplemente es destruido por el cuerpo.



En ese sentido, no existe ningún riesgo de transmisión a humanos, incluso cuando se consume esta carne; y, aunque se han reportado potenciales efectos en la ingesta de leche sin pasteurizar proveniente de hembras infectadas, la verdad es que los síntomas producidos son absolutamente menores, y de ahí la precaución de evitar comer esos productos.

Aunque el riesgo es obviamente para las especies y por consecuencia para la industria ganadera, es claro que el ganado afectado puede presentar lesiones externas e internas que pueden contaminarse, eso sí, con bacterias que pueden llegar a afectar al ser humano. De igual forma, al debilitarse de manera grave la vitalidad del animal, este queda expuesto a ser presa fácil de otro tipo de infecciones, entre ellas las de gérmenes que sí podrían perjudicar la salud humana.



En conclusión, no obstante no existir un riesgo directo, la recomendación absoluta es abstenerse de consumir todos los productos provenientes de animales con la fiebre aftosa. No sobra tampoco verificar el origen de la carne y adquirirla en establecimientos de confianza.



Carlos Francisco Fernández

Asesor Médico de EL TIEMPO