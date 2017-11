Farmacéuticas deben comenzar a reportar pagos que hagan a médicos

Las invitaciones a viajes, comidas, eventos, congresos médicos y demás pagos en efectivo o en especie que la industria farmacéutica haga a médicos y otros actores del sector salud tendrán que ser reportadas en un espacio que el Ministerio de Salud habilitará en su página web para tal fin.

A través de un proyecto de resolución, que actualmente se encuentra publicado para comentarios, la cartera de Salud busca asegurar la transparencia en las relaciones entre los fabricantes de medicamentos y dispositivos y sus principales grupos de interés, entre los que se incluyen profesionales de la salud, pacientes, asociaciones, docentes e investigadores, entre otros.



Según las consideraciones del proyecto, la iniciativa procura contrarrestar la inducción a la demanda de medicamentos y dispositivos “por la potencial influencia de la industria”.



No es un secreto que, si bien las farmacéuticas juegan un papel importante en la educación médica continua de los profesionales de la salud, también recurre a invitaciones a congresos médicos en el exterior o a dictar conferencias como estrategia para fidelizar a los prescriptores a sus marcas.

La más reciente edición de la revista científica 'The British Medical Journal' (BMJ) señala que, en efecto, los médicos que recibieron regalos o invitaciones de las compañías farmacéuticas escribieron más recetas mucho más costosas y prescribieron más medicamentos de marca que aquellos que no los recibieron



El análisis, realizado con profesionales de Washington, encontró que el 39 por ciento había recibido obsequios que iban desde 7 a 200.000 dólares. En promedio, estos médicos hacían el doble de recetas (892 versus 389 prescripciones en promedio de quienes reportaban no haber recibido obsequios).



“Este estudio muestra claramente que incluso los pequeños obsequios cambian la práctica de la medicina”, dijo Adriane Fugh-Berman, autora del artículo y directora del programa Pharmed Out de Medical Center, de la Universidad Georgtown.



Esta resolución es parte de la serie de iniciativas que promueve el Gobierno para meter en cintura las relaciones entre la industria y los demás agentes del sector salud.



Actualmente, el Ministerio del ramo, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y la ONG Dejusticia preparan el decreto que reglamenta el artículo de la Ley Estatutaria de Salud que prohíbe la entrega de dádivas y prebendas a los profesionales de la salud.



En el mismo sentido, la cartera de Salud prepara la firma de un “pacto por la transparencia” con asociaciones de pacientes, con el que se busca que estas informen a la comunidad los montos y la procedencia de sus recursos.



Francisco Castellanos, director de la organización Defensa del Paciente, recibió “con beneplácito” la iniciativa: "Consideramos valioso que las organizaciones de pacientes se adhieran a este pacto y muestren a la sociedad en general que sus intereses son legítimos al desarrollar actividades en favor de los usuarios del sistema. Por ello queremos instar a nuestros aliados y homólogos a participar del mismo".



REDACCIÓN SALUD