Falsas vaginas blanqueadas / Sexo con Esther

Cremas hidratantes, exfoliantes, productos para despigmentar, bases para cubrir irregularidades y hasta iluminadores son los cosméticos que hoy están a la orden del día para mejorar la apariencia vaginal.



Todo esto, en un mercado sin límites que parece desbordar las técnicas de cirugía plástica que desde hace algunos años se ofrecen para remodelar el departamento inferior femenino y dejarlo a gusto de sus propietarios y visitantes externos, que prácticamente no se inmutan frente a la tendencia que homogeniza esta zona anatómica bajo preceptos estéticos, a mi parecer, totalmente arbitrarios.

Y que no se me malinterprete. Lo que quiero decir es que si bien todas tenemos derecho a adecuar nuestras partes íntimas de tal forma que nos sintamos plenas con ellas, lo que no se puede aceptar es que, amparadas en esta necesidad, todas las vaginas del mundo terminen siendo copias exactas unas de otras, y todo por cuenta de un tonto imaginario, sustentado en su mayoría por las imágenes del cine porno.



Aquí tengo que defender a ultranza la variabilidad de esta zona, que para empezar me exige decir que vagina y vulva no son sinónimos ya que lo que se observa, a simple vista, está más relacionado con lo segundo (los labios internos y externos, el clítoris y el orificio de la uretra), mientras que la vagina, que a tantos conmueve, es en realidad un ducto en el que difícilmente se pueden hacer cambios y menos a punta de cremas.

Nadie ha dicho que todas esas partes deben ser iguales porque responden a las características genéticas de cada mujer, de la misma manera que el color de los ojos, la estatura y la forma de la nariz.



De ahí que hay que aceptar que algunos labios inferiores sean más grandes que otros o que el clítoris en algunas esté más expuesto. O que los labios menores sean en apariencia más cerrados y que por cuestiones topográficas dichas áreas sean un poco más pigmentadas.



Todo eso es normal, siempre y cuando no se vean afectadas en ningún caso las funciones para las que la naturaleza las diseñó.



Ahora, sería tonto oponerse a que aquellas que se sientan inseguras con algunas de sus estructuras busquen la manera de mejorarlas. Pero hasta ahí. Lo que no cabe en la cabeza es que por cuenta de un mercado, en ocasiones abusivo, se pretenda convencer que todos los orificios naturales tienen que ser completamente albos o que la zona perineal tiene que ser obsesivamente lampiña e iluminada y reluciente, como pretenden los fabricantes de cremas. Nada de eso.



Dejo aquí mi perorata, no sin antes decir que me importa un comino que las hermanas Kardashian avalen todos estos untos que lo único que mejoran es el bolsillo de estas celebridades buenas para nada. Reitero que quien quiera refaccionar su planta baja puede hacerlo, pero esto no es una obligación. Total, a ellos, a la hora del polvo, las formas y el color les importa poco. Hasta luego.



ESTHER BALAC

Especial para EL TIEMPO

En Twitter: @SaludET