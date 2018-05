Investigadores sugieren utilizar éxtasis para soldados traumatizados

02 de mayo 2018 , 02:43 a.m.

El éxtasis, administrado de forma controlada para acompañar una psicoterapia, puede tener cierta eficacia para los soldados que sufren estrés postraumático, sugieren investigadores en un estudio publicado este miércoles.

El trabajo publicado por 'The Lancet Psychiatry' es limitado, según reconocen sus propios autores. En él sólo participaron 26 personas, entre ellas 22 excombatientes, tres bomberos y un policía. Y los resultados no han sido comparados con un grupo que recibió un placebo.



El estudio sugiere, sin embargo, que el tratamiento por MDMA, la molécula del éxtasis, "es seguro y podría reforzar los beneficios de la psicoterapia", indicó la revista en un comunicado.

Los pacientes siguieron un protocolo estrictamente controlado. Sin que lo supieran, y después de tres primeras sesiones de psicoterapia de hora y media, se les administraron dosis cada vez más fuertes de MDMA (30 mg, 75 mg o 125 mg) durante dos sesiones de ocho horas cada una, especialmente adaptadas.



Luego pasaron una noche en observación, mantuvieron entrevistas telefónicas con los investigadores durante una semana y se sometieron a tres nuevas sesiones de psicoterapia de hora y media cada una.



Según los autores del estudio, los pacientes que tomaron las dosis más fuertes experimentaron una mayor reducción de sus síntomas de estrés postraumático.



La utilización del éxtasis tuvo, sin embargo, varios inconvenientes. Algunos participantes dijeron haber notado más ganas de suicidarse tras recibir MDMA. Y "todos los grupos informaron de efectos negativos aparecidos tras el tratamiento", entre ellos "ansiedad, cefaleas, agotamiento, tensiones musculares e insomnio".



El estudio plantea una cuestión ética, ya que está prohibido administrar MDMA, una sustancia que alimenta un importante narcotráfico.



Dos profesores de psiquiatría de Oxford, Andrea Cipriani y Philip Cowen, alabaron el protocolo establecido en el trabajo y sus resultados, aunque expresaron reservas sobre el uso de la MDMA.



"No hay duda de que existe una demanda no atendida de tratamiento contra el estrés postraumático, especialmente entre los excombatientes y el personal de urgencias. Sin embargo, falta por establecer la posibilidad de generalizar la psicoterapia asistida por MDMA para la psiquiatría más usual", escribieron en un comentario publicado por 'The Lancet'.



