Solo mayores de 14 años podrían pedir la eutanasia

El Ministerio de Salud, por medio de un borrador de resolución, reglamentó finalmente el acceso a la eutanasia por parte de menores de edad y estableció que mayores de 14 años podrán pedirla sin autorización de los padres, siempre y cuando tengan una enfermedad o condición en fase terminal y no haya opciones terapéuticas o curativas.

Se establece, además, que recién nacidos; niños en primera infancia, de los 6 a los 12 años –salvo algunas excepciones–, quienes presenten estados alterados de conciencia, discapacidades cognitivas e intelectuales o trastornos psiquiátricos diagnosticados que alteren la competencia para entender, razonar y emitir un juicio reflexivo no podrán solicitarla.



El documento fue puesto en conocimiento para que personas y organizaciones den sus comentarios hasta el próximo 5 de marzo y hace caso a la orden emitida el año pasado por la Corte Constitucional, para que se reglamentara la eutanasia en menores de edad.



La manera en que esta población podía acceder a este mecanismo no había quedado estipulada en las normas sobre la materia que fijó el Ministerio de Salud en el 2015 y tampoco fue legislada en el Congreso.



La propuesta, elaborada por el Ministerio con asesoría de la Procuraduría, Defensoría, instituciones académicas y otros actores de la sociedad, reglamenta entonces el procedimiento.



El borrador de resolución indica que todo adolescente en esa situación que represente sufrimiento “constante e insoportable que no pueda ser aliviado”, podrá solicitar “de manera libre, informada e inequívoca” la aplicación de la eutanasia como parte de su derecho a morir con dignidad.



Se hace énfasis en que esa decisión no debe ser influenciada por seres queridos ni terceros y que el menor debe estar acompañado por un médico especialista, un abogado experto y un psiquiatra o psicólogo clínico.



Ricardo Luque Núñez, asesor de la cartera de Salud en temas de eutanasia y una de las personas que estuvo detrás del borrador, explica que para acceder a ella se requiere de capacidad y competencia de los menores para la toma de decisiones en el ámbito médico.



Entre los 6 y los 12 años solo una evaluación psiquiátrica profunda que determine capacidad de entendimiento, raciocinio y juicio puede avalar la eutanasia. Entre los 12 y 14 años se debe tener en cuenta la voluntad del menor de edad para efectuar el procedimiento, pero el consentimiento de los padres es obligatorio. Y entre los 14 y los 17 años primará la voluntad del paciente y solo hará falta que se les informe a quienes posean la patria potestad.



Se establece, además, que los titulares de la patria potestad tampoco podrán sustituir el consentimiento del niño, niña o adolescente si este no manifestó su voluntad en su momento, así este se encuentre en situaciones como estados vegetativos o en coma.

Antes, servicios paliativos

Para el pediatra Vladimir Muñoz, no obstante, uno de los puntos más importantes de la resolución es que se recuerda el valor de los servicios paliativos como herramienta para aliviar el dolor y el sufrimiento de los pacientes antes de pensar en cualquier desenlace fatal.



“Plantea una infraestructura para tener en cuenta a los niños que necesitan cuidados paliativos, también habla de equipos interdisciplinares que evalúen la enfermedad, el sufrimiento, la reversibilidad, disponibilidad y la capacidad cognitiva”, sostiene.



Luz Marina Cano Molano, médico cirujano, Ph. D. en pensamiento complejo en cuidados paliativos, agrega que el documento, al rescatar el valor de este derecho a no sufrir en la etapa terminal, es a la vez un disuasivo para que muchas personas con idea de eutanasia desistan.

‘Consternación y rechazo’

Mientras tanto, la Conferencia Episcopal de Colombia expresó su “consternación y rechazo” ante la intención del Ministerio de Salud, que mina “las bases de la sociedad y el camino hacia la verdadera paz”.



“La eutanasia es una eliminación deliberada de una persona humana inocente. Es un sofisma presentar la eutanasia como un derecho; el derecho fundamental es a la vida, y este es irrenunciable e inalienable. Es todavía más grave atentar contra la vida de los menores de edad, dada su especial condición de indefensión y vulnerabilidad”, afirmó el clero.



SALUD