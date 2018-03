Formas de estimular el cerebro para prevenir el alzhéimer

Ejercitar el cerebro a lo largo de la vida estimula las neuronas y reduce el riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer, explicó el científico mexicano Luis Bernardo Tovar y Romo. “Tener una buena calidad de vida, mantener una dieta balanceada, hacer ejercicio, aprender nuevos idiomas o tocar instrumentos y tener nuevas experiencias evitan que nuestro cerebro se desgaste”, explicó Tovar y Romo, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En la Semana del Cerebro, el especialista destacó que enfermedades como el alzhéimer, la esclerosis lateral amiotrófica y el párkinson son padecimientos crónico-degenerativos que solo en el 10 por ciento de las ocasiones son hereditarios. “Por ello, la salud cerebral es tan importante, porque podemos retrasar el desgaste de nuestras neuronas a partir de actividades sencillas”, dijo el también titular del departamento de Neuropatología Celular del Instituto de Fisiología Celular de la Unam.



El ejercicio promueve un estado de vascularización y oxigenación apropiado en el cerebro. “La irrigación sanguínea es fundamental para que las personas no desarrollen ningún tipo de demencia. El ejercicio provee irrigación sanguínea, promueve destoxificación del organismo y promueve un estado de bienestar integral”, dijo. Y detalló que el cerebro cuenta con al menos 86.000 millones de neuronas, las cuales se conectan unas con otras y hacen que funcione el organismo. “Son las que nos ayudan a generar ideas, almacenar recuerdos y nos llevan al pensamiento”, explicó.



Tovar y Romo aclaró que aunque no se tienen estudios concluyentes respecto al uso de las nuevas tecnologías, sí puede decirse que estas no promueven la estimulación de las neuronas en el cerebro. “Los estímulos visuales tienen efecto sobre el funcionamiento del cerebro; si son estímulos repetitivos y monótonos, se pierde la capacidad de integración de nueva información porque el cerebro se fija solamente en un aspecto”.



EFE