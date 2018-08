La mononucleosis que padece Esteban Chaves, un mal común

Los besos, compartir con otras personas los cubiertos propios , elementos de aseo y en general, el intercambio de secreciones de la boca , especialmente la saliva son las principales vías de transmisión del virus Epstein-Barr, responsable mayor del desarrollo de la mononucleosis infecciosa.

El ciclista colombiano Esteban Chaves la padece, según dio a conocer ayer en un comunicado el equipo Mitchelton. “Después de pruebas exhaustivas, a Esteban le diagnosticaron el virus de Epstein-Barr y un proceso de sinusitis crónica. Epstein-Barr no es un virus nuevo ni poco común, pero en las pruebas de Esteban demostró que estaba ganando fuerza y atacando cuando su sistema inmune estaba deprimido o en tiempos de fatiga, mucho más, obviamente, en carreras o períodos de entrenamiento de alta intensidad. Eso probablemente permitió la introducción de otros virus en su cuerpo”, explicó Manuel Rodríguez, médico del equipo Mitchelton.



“Después de un período de descanso y tratamiento para los virus, Esteban fue autorizada para una cirugía menor antes de emprender un período de recuperación final. Confiamos en que los tratamientos hayan tenido éxito y es seguro que regrese al entrenamiento, pero para prevenir la reaparición de los síntomas, controlaremos su salud sin un plazo para volver a las carreras”, mencionó el médico.



Este mal es más común de lo que se piensa. De acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), esta patología suele ser común entre adolescentes y adultos jóvenes, aunque puede afectar a personas de otras edades.



Dice el organismo sanitario que al menos uno de cada cuatro adolescentes y adultos jóvenes que se infectan con el virus Epstein-Barr presentará mononucleosis infecciosa.



Es un mal difícil de caracterizar, porque se comporta como una virosis pero muchas veces puede parecer también una faringoamigdalitis, con fiebre, malestar general y dolores musculares. Y cuando tiene un curso dolente constante puede desarrollar un síndrome de fatiga crónica.



Los otros síntomas más comunes son hemorragias nasales, dolor de cabeza, fatiga, ganglios inflamados y sinusitis.



Hay que decir, en todo caso, que estos síntomas se hacen visibles solo en una de cada cuatro personas que adquieren el virus.



Aunque no hay una vacuna, la mononucleosis -dice el CDC- es una enfermedad para la cual no existe tratamiento específico, pero que requiere control de los síntomas y reposo. Y en ese sentido, solo se puede prevenir con recomendaciones básicas como tener cuidado a quién se le da besos, con quién comparte bebidas o a quién le presta objetos de uso personal como cepillos de dientes.



Y si acaso llega a confirmarse esta enfermedad, la recomendación es beber muchos líquidos, descansar, no tomar antibióticos, controlar la fiebre, medidas para disminuir la inflamación de la garganta y controlar el dolor muscular.



El pronóstico de la enfermedad es favorable en el 95 por ciento de los casos, cursando sin síntomas o con síntomas muy moderados que no ponen en peligro al paciente.



Las complicaciones graves son poco comunes, presentándose solo en el 5 por ciento de los casos y las más grave es la rotura del bazo, que es una condición de riesgo en casi la mitad de los pacientes afectados a los que se les agranda este órgano (esplenomegalia).



REDACCIÓN SALUD