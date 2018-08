¿Quiere saber qué come cuando desayuna cereal azucarado?

Tres cubitos de azúcar no parecen mucho. Pero imagínese comerlos todos los días y como parte del desayuno, la comida que de acuerdo a todos los nutricionistas es la más importante del día.

Pues bien, ese es el componente que revela la tabla nutricional de alimentos que tienen las hojuelas de maíz azucaradas en el mercado.



Esta tabla, que por legislación nacional deben tener todos los productos envasados para consumo humano tiene como objetivo “asegurar que la información nutricional de sea veraz, precisa y clara para ayudarle al consumidor a elegir los alimentos más adecuados para una alimentación saludable”, según señala la directiva creada por el Ministerio de Protección Social en 2007.



Pero, siendo sinceros, pocas veces los consumidores colombianos tenemos el cuidado de analizarla y, dicho de paso, la información no suele ser muy fácil de interpretar. Por eso, desde hoy y cada 15 días, a través de ‘¿Qué te comes?’, un nuevo formato de EL TIEMPO, le ayudaremos con esa tarea de la mano de nutricionistas expertos y le daremos consejos para mejorar su dieta.

Empecemos con ‘los cerealitos del desayuno’

Con figuras de animalitos, personajes divertidos y muchos colores en las cajas, los cereales procesados son desde hace mucho tiempo una presencia constante en la mesa de los colombianos, especialmente para los niños. Pero ¿de verdad es bueno que consuman un plato de hojuelas azucaradas con leche todos los días?



Veamos, primero, que tiene nuestro plato de cereal. Esta imagen lo ilustra con las equivalencias en otros alimentos similares, para que se haga una idea de qué se está comiendo:

Vea detalladamente lo que compone este tipo de desayuno. Foto: Archivo / EL TIEMPO

¿Y qué tiene la tabla nutricional de estos cereales?

Y esta es, parte por parte, la tabla nutricional que se puede ver en la parte trasera de uno de los cereales azucarados más populares en el mercado.

¿Y qué es lo más importante de esta tabla en el caso de los cereales?

Lizeth Lorena Sua, nutricionista dietista de la Universidad Javeriana, quien trabaja para la Secretaría de Salud de la Gobernación de Cundinamarca, explica a dónde dirigir su atención en el caso de este tipo de alimentos:



“Antes de comprar el cereal , siempre revisa en la Tabla Nutricional el contenido de azúcar y de fibra. Yo sugiero buscar un cereal con un aporte menor a los 7 gramos de azúcar y con más de 8 gramos de fibra por porción.”.En el caso de las hojuelas azucaradas, vemos que el azúcar está en 12 gramos (cuatro más del límite recomendado) y la fibra es menor a un gramo. Es decir, seis gramos menos que el mínimo recomendado por la especialista.

Comerlos, pero con moderación

Por eso, si bien la idea no se trata de ‘erradicar para siempre’ los cereales azucarados, se pueden buscar mejores alternativas.



“Los cereales hacen parte importante de nuestra alimentación diaria. Son fuente de carbohidratos, los cuales son necesarios para tener una alimentación suficiente, equilibrada, completa y adecuada. naturalmente no aportan grasas y por lo general vienen fortificados con vitaminas y minerales”, señala la especialista.



Y agrega: “En el mercado podemos encontrar una amplia gama de cereales libres de adición de endulzantes los cuales no generarían riesgo para la salud”.

Entonces, ¿por qué puede ser malo?

“Una taza de hojuelas de maíz azucaradas puede contener aproximadamente entre 12 y 14 gramos de azúcares simples o carbohidratos de rápida absorción, que pueden elevar con facilidad los niveles de azúcar en sangre”.

¿Qué efectos puede tener en el cuerpo los que tienen alto contenido de fibra?

“Si el cereal que se consume es buena fuente de fibra, puede contribuir a regular el tránsito intestinal, mejorar problemas de estreñimiento, limitar la absorción del colesterol y ácidos grasos en el intestino y de esa manera disminuir los niveles de colesterol en sangre, estabilizar la absorción de glucosa en sangre evitando aumentos repentinos de



azúcar en sangre (picos glicémicos) y retardar el vaciamiento gástrico generando una mayor sensación de saciedad”.

¿Y qué efectos pueden tener los que tienen mucha azúcar?

“El consumo frecuente o en exceso de alimentos adicionados con azúcar puede elevar la síntesis y acumulación de triglicéridos en el organismo, elevar el riesgo de aumento de peso o de padecer diabetes, hígado graso y otras enfermedades asociadas a la obesidad”.

¿Por qué alimentos se podría reemplazar o con cuál se podría acompañar para que sea una mejor opción?

“Las hojuelas de maíz azucaradas pueden reemplazarse por productos con un mayor aporte de fibra como los cereales integrales, la avena en hojuelas, la granola, o derivados de cereales como la quinoa, la soya, el amaranto o la linaza”.

¿Qué debe tener un desayuno saludable?

Un cereal, preferiblemente integral.

Un derivado de la leche, lácteo o un huevo, como fuente de proteína (alimento fuente de proteína)

Una porción de fruta (como fuente de vitaminas y minerales)

Una recomendación final muy importante

“La descripción exacta de un desayuno equilibrado depende de los requerimientos de cada persona, que varían de acuerdo a su edad, sexo, estado fisiológico, actividad física y sus hábitos alimentarios, entre otros factores. En personas con alguna alteración metabólica se recomienda consultar con un profesional en nutrición”, dice Lizeth Lorena Sua.



Y en todos en todos caso, lo mejor es consultar a su nutricionista con regularidad.



EL TIEMPO.COM