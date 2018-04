El sueño mundialista de la otra selección Colombia

Juega fútbol dos veces por semana, religiosamente, con ese fervor propio que despierta el deporte rey. Los viernes en la noche, con sus primos. Los domingos en la mañana, con sus amigos de vieja data. Su sueño, como él mismo dice, es entrenar más, hacer más goles y poder visitar el estadio del Bayern Múnich, el Allianz Arena, en Alemania. El lugar donde su máximo ídolo, James Rodríguez, brilla con luz propia.

Es Andrés Felipe Angulo, un joven de 21 años, que está empezando su vida laboral y sueña y vibra por el fútbol, un deporte que no solo ha sido su pasión desde niño, sino la mejor forma de realizarse en las partes física, mental, social y motriz.



Andrés tiene síndrome de Down, y eso nunca ha sido obstáculo para dar rienda suelta a su pasión desde la época del colegio. En la cancha, los viernes y los domingos, es realmente feliz, dice su mamá, Luz Dary Guarnizo, quien achaca a su esposo y a su familia la pasión por la pelota.



“Llevo más de 15 años practicando fútbol. Con mis compañeros jugamos para demostrar a otros nuestras habilidades. Mis papás y mi hermana siempre me han apoyado”, afirma Andrés.



Con ellos espera ver los partidos que más pueda del Mundial de Rusia, próximo a comenzar. Pero no es esa la cita global que lo trasnocha. Andrés tiene una ilusión mayor que la del equipo de Pékerman: jugar contra los mejores atletas especiales del planeta en el evento que tendrá lugar el próximo año en Abu Dabi.



Él es uno de los jóvenes colombianos en condición de discapacidad intelectual y cognitiva, por condiciones como síndrome de Down, de Asperger o autismo, además de otras, que en este momento busca apoyo para poder participar en los Juegos Mundiales de Verano de Special Olympics, en Abu Dabi 2019.



Luz Dary afirma que esa oportunidad sería un premio para su hijo Andrés, quien ha encontrado en este deporte y en otras actividades como el baile y la natación no solo una excusa para ser feliz, sino un beneficio para lograr cualidades como habilidad y tono muscular, difíciles de lograr en personas con síndrome de Down.



“El fútbol le ha permitido un buen nivel físico, mental y social. Además, le ha servido para estar en forma, hacer ejercicio, compartir con sus amigos y aprender espíritu deportivo y competitivo”, sostiene.

El poder del deporte

Verónica Tamayo Montoya, fisioterapeuta y coordinadora de la estrategia de atletas saludables de Special Olympics, explica que la adquisición del hábito de la actividad física es fundamental para las personas con discapacidad intelectual y cognitiva. Por varias razones. La primera de ellas tiene que ver con la propia inclusión y el hecho de que el joven pueda sentirse parte de un equipo.

Luis Carlos Caldas, de 13 años, integrante del equipo, tiene rasgos de autismo, y el fútbol le ha permitido acercarse a sus pares, según Dora, su madre. “Es una motivación muy grande que le ha permitido acercarse al conocimiento de la historia y el mundo, ya que lee mucho sobre el fútbol y le gusta investigar sobre todo lo relacionado con el tema. Ha hecho muchos amigos, y lo vemos como una terapia para él”, asegura.



“Es la mejor manera de adquirir valores de tolerancia, respeto, disciplina y, sobre todo, acercarse e interactuar con sus pares. Antes era un niño retraído y se ha vuelto sociable, busca tener amigos y ha desarrollado muchas habilidades sociales y comunicativas que antes eran impensables”, agrega.



La fisioterapeuta Tamayo puntualiza que esa función social del deporte no es la única ventaja para las personas con este tipo de discapacidades, pues estas suelen padecer alteraciones motoras o musculares que pueden atenuarse con la práctica.



Y, claro está, deben contarse como logros de la actividad física para estos jóvenes las mejoras en la calidad de vida por disminuir el riesgo de enfermedades y aumentar el bienestar y la placidez, concluye la fisioterapeuta.

¿Cómo apoyar a estos deportistas?

Special Olympics es una organización sin fines de lucro con presencia en más de 180 países. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual por medio del deporte. Los servicios que presta son gratuitos, y por eso busca llevar a 52 colombianos a Abu Dabi, con el apoyo de EL TIEMPO Casa Editorial y Wunderman Colombia.



En el sitio www.nuestraotraselección.com encontrará la historia de estos jóvenes. Podrá donar $ 30.000, $ 20.000 o $ 10.000 y compartir la iniciativa en Facebook. Al hacerlo, su avatar personal se convertirá en una lámina de un álbum especial que lo acredita como hincha.



El dinero recaudado será para pagar tiquetes, uniformes y estadía del equipo.



RONNY SUÁREZ

Salud