'No me cansé de cuidar a mi hija, me cansé de verla sufrir'

Sonia Flórez es la madre de Lina María Mosquera, una joven que sufría de epilepsia y que duró nueve años en estado vegetativo antes de morir. La familia luchó en varias ocasiones para que le fuera aprobada la eutanasia a Lina; sin embargo, la joven murió el pasado 16 de septiembre de 2017, antes del fallo de la Corte.

En una entrevista con Claudia Palacios en el programa 'Mejor hablemos', Sonia Flórez cuenta que manejar la epilepsia fue muy difícil y que Lina no tuvo ninguna mejoría a pesar de los medicamentos.



"Lina convulsionaba hasta 40 veces por noche. Eso fue muy difícil, yo no tenía muy claro qué era esa enfermedad", explicó.



Relató que su hija tuvo repetidos episodios de neumonía durante la enfermedad, pero que el último, en agosto del año pasado, fue el más grave pues sus riñones también se vieron afectados y no se pudo recuperar. Hoy, ella agradece que Lina se haya ido antes de la decisión de la Corte. "Dios no permitió que tuviéramos que llegar a la eutanasia", afirmó.



La madre también se refirió a la intervención médica que precedió la hipoxia hace nueve años, el 7 de julio de 2008 en el Hospital de Kennedy.



Para Flórez hubo error humano y negligencia médica, pues tras el procedimiento "ella no tenía ningún monitor que viera cómo estaban sus signos y ellos no se dieron cuenta cuando la niña entró en paro, y cuando se dieron cuenta ya era muy tarde".

Un largo recorrido

Cuando se reunió la junta interdisciplinaria Pro Derecho a Morir Dignamente en la Fundación Cardioinfantil para estudiar el caso de Lina, la familia recibió una respuesta negativa por parte de la junta, que sostuvo que la joven no aplicaba para este procedimiento por dos razones: Lina no dejó un consentimiento firmado y su enfermedad no es considerada terminal.



Ante esta situación, la familia decidió instaurar una tutela que falló a su favor, por lo que la juez del caso ordenó a Famisanar y a la Cardioinfantil que agendaran el procedimiento para Lina.



Sin embargo, las dos instituciones impugnaron la tutela, al insistir que Lina no era apta para la eutanasia.



Lo que hizo la familia a continuación fue solicitar la revisión del caso en la Corte Constitucional y finalmente recibieron una respuesta positiva a la petición.

'No me cansé de cuidar a mi hija, me cansé de verla sufrir'

Flórez contó que cuando se enteró del fallo sintió que se hizo justicia con su hija. Además, lanzó un mensaje para todas las familias que viven una situación similar. "Yo miraba a mi hija todos los días y yo decía que esto no es digno (...) Ahora que la ley de la eutanasia se reformó, no permitan que sus seres queridos sigan sufriendo", afirmó.



La madre manifestó que ya no soportaba los procedimientos médicos dolorosos a los que era sometida Lina. "No me cansé de cuidar a mi hija, me cansé de verla sufrir".



Para Sonia Flórez, tomar la decisión de la eutanasia no fue nada fácil y de hecho fue una idea que pensó durante mucho tiempo. Cuando lo consultó con Jorge, el hermano de Lina, este le mostró su apoyo. "Mamá, no quiero ver a mi hermana más así", le dijo.



De igual forma recibió el respaldo de su esposo, quien también analizó la posibilidad de la eutanasia mientras avanzaba la enfermedad de Lina.



Ahora, Sonia Flórez busca que las personas que tengan seres queridos en una situación parecida contemplen la posibilidad de la eutanasia.



"Quiero que se pongan la mano en el corazón y no permitan que sus seres queridos sigan más en esta condición. Esto no se trata de religión, todos sabemos que Dios existe, que es el Dios de todos los seres humanos, pero también sabemos que una persona bajo esas circunstancias.... ni siquiera un animalito merece estar así", puntualizó.



