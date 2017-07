Aleida, ¿se considera un hueso duro de roer?

Pensé que como mujer lo que más le envidiaba eran sus manos y esa seguridad con la que dice cada cosa, al punto que logra hacer creer que en ella no sobran palabras porque todas son importantes. Sin embargo, al tenerla cerca, percibí que esto apenas era una mera muestra de esa inteligencia retadora que en silencio empecé a admirar.



La intención era picarle la lengua, más por curiosidad a raíz de unas recomendaciones que hace sobre la salud de los huesos, en las mujeres que sobrepasan su edad, teniendo en cuenta que la osteoporosis por lo general se hace presente en el comienzo de la tercera edad y tiene una especial prevalencia en ellas. Se prevé que una de cada tres mayores de 50 años está en riesgo de sufrir una fractura por osteoporosis.

Lo cierto fue que la charla se deslizó de una manera deliciosa sobre conceptos que de una u otra forma las dos compartimos, aunque con diferente tono.



Se trata de Aleida, un personaje con quien es difícil evitar hablar de hombres, de temas de actualidad, de catre y de la vida en general, sin sentir estar frente a una maestra del día a día.



Pues aquí está ella, con su estado civil “disponible” y sin dejarse acorralar, mostrando que no les come cuento a los tipos, porque tiene la certeza de que los conoce bien, tanto que asegura que “da más” remordimiento ponerle los cuernos al amante que al marido.



¿Cómo cuida su esqueleto?



Una de las mejores formas de cuidar el esqueleto es mediante una buena alimentación y la práctica de algún ejercicio. Y es muy importante aprender a correr, sobre todo de tipos que puedan maltratarte física o emocionalmente.



¿Cree que los ejercicios en la cama sirven para fortalecer los huesos?



Si se realizan en buena compañía, estos movimientos son muy útiles para cuidar los huesos y los músculos y para tonificar el corazón.



¿Qué piensa de las mujeres que se preocupan más por las arrugas de la cara y no por el desgaste de sus huesos?



Siempre es mejor cuidar lo que va por dentro; pues las apariencias pasan pero la estructura queda.



¿Cuáles son las fracturas más peligrosas para una mujer?



Con la violencia física te pueden romper los huesos; con la violencia emocional te pueden partir el alma, y esto no se resuelve con yesos, pastillas ni cirugías…



Si las mujeres tienen la edad de sus huesos, ¿cuál es la suya?



Mis huesos y yo tenemos la misma edad: veinticinco años y unos meses…



¿Se ha entregado hasta los huesos?



Si no es con huesos y todo, entonces no vale la pena entregarse.



¿Cree que la carne es más sexy que el hueso?



Sin duda. Para los pecados, la carne; para el remordimiento, el hueso.



A veces deja ver que le han roto el corazón, pero ¿se ha roto un hueso?



No; pero sí se me han roto muchas relaciones porque los tipos eran unos verdaderos huesos…



Dicen que los cuernos son como los dientes porque solo duelen cuando están saliendo, ¿qué opina de eso?



El problema de los cuernos no es cuando empiezan a salir sino cuando comienzan a notarse.



¿Se considera un hueso duro de roer?



Depende de la inteligencia, la sensibilidad y el poder de seducción del hombre.



¿Está segura de que el buen sexo disimula un mal matrimonio?



Con el buen sexo pasa lo mismo que con la plata: si no sirven para resolver los problemas, sirven para disimularlos. Con todas las ventajas y desventajas que eso implica.



En todo caso, si se trata del sexo por el sexo, es preferible hacerlo sin amor que hacerlo sin ganas.



Usted dice que no hay nada peor que el sexo virtual con un idiota real; ¿ha practicado el ‘sexting’?



Claro que sí. Aunque es una práctica cada vez más peligrosa que nos está obligando a volver a costumbres más tradicionales, como el sexo oral; es decir, hablado.



Si después de morir pudiera reencarnar, ¿quién o qué le gustaría ser?



No, no, no; gracias. Prefiero morir para siempre, y que me incineren para quedar convertida en un polvo eterno.



¿Qué opina de las mujeres que fingen orgasmos?



La simulación de un orgasmo es un recurso de emergencia, al cual toca recurrir en casos extremos. Pero los hombres no tienen derecho a reclamar, porque ellos son capaces de fingir cualquier cosa, menos una erección.



¿Cuál es la diferencia entre un orgasmo y un espasmo?



Un marido jarto.



¿Qué tipo de dieta hace?



Hay tipos de tipos; por eso toca escoger muy bien lo que uno quiere ‘consumir’, para no ‘tirarse’ la dieta.



¿Qué no les perdona a las demás mujeres?



Que sean sumisas.



¿…Y a los tipos?



Que sean abusivos.



¿Le gusta tomar el sol en ‘topless’?



Con tanto paparazzi, es mejor no dar ‘papayazzos’.

Osteoporosis en cifras

La enfermedad que más afecta al sistema óseo, que es el que otorga locomoción, soporte y protección al cuerpo, es la osteoporosis. Se produce cuando el hueso se vuelve más poroso, entre otras por deficiencia en la absorción de calcio, aumentando el número y la amplitud de las cavidades o celdillas que existen en su interior. Los huesos, entonces, se vuelven más frágiles. Sus consecuencias, según la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, se ven reflejadas en al menos nueve millones de fracturas a nivel mundial y en la pérdida de calidad de vida de sus dolientes y de sus familias.



En Colombia se calcula que 1,6 millones de mujeres la padecen. Cada año se registran cerca de 40.000 fracturas de vértebras, 12.000 de muñeca y 20.000 fracturas de cadera. En el caso de la última, el 36 por ciento de las personas mayores de 70 años que padecen una fractura mueren en las primeras seis semanas, de acuerdo con Róbinson Cuadros, presidente de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría.



ESTHER BALAC

Especial para EL TIEMPO