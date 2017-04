Aumento de infecciones respiratorias prenden las alarmas

El invierno no da tregua en el país. A la tragedia humanitaria que actualmente vive Mocoa, Putumayo, por el desbordamiento de tres ríos, y que deja hasta el momento 286 muertos y centenares de heridos y desaparecidos, tenemos que sumarle una alerta que debería preocupar al sistema de salud: el incremento de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) en los niños menores de 5 años por cuenta de las fuertes lluvias.



Después de hacer un juicioso análisis de la situación actual de las unidades de urgencias de los hospitales y clínicas en Bogotá, puedo afirmar que por lo menos el 80% de los principales centros de salud de la capital del país enfrentan actualmente una sobredemanda que supera en un 150% la capacidad instalada para atender a los pacientes con síntomas respiratorios.

La bronquiolitis y otros problemas asociados a infecciones virales, como gripa o resfriado común, son el 80% de las causas de hospitalización. Se calcula, que entre el 3 y 10% de los niños menores de 2 años que llegan a los centros de salud con dolor de oído o garganta, congestión nasal, fiebre y tos seca –síntomas comunes de un resfriado normal– están siendo hospitalizados entre de 3 y 5 días.



En cifras, según el Ministerio de Salud las infecciones respiratorias afectan aproximadamente a un tercio de la población colombiana, considerando que en un 75% de los casos las principales víctimas son la población infantil. Preocupante situación.

¿Pero por qué se están complicando tanto las gripas al punto de colapsar los servicios de urgencias de Bogotá e incluso requerir hospitalización?



Son innumerables las causas, pero las dificultades principales se asocian con infecciones bacterianas del oído (otitis), sinusitis aguda, amigdalitis y/o infecciones del tracto respiratorio inferior, afectando las vías respiratorias como la tráquea y los bronquios, causando bronquiolitis y neumonía, de origen viral y/o bacteriano. Problemas en la salud que suelen aparecer o agravarse en temporadas de lluvias como la que afecta a por lo menos ocho departamentos del país.



Debo aclarar que la mayoría de los problemas respiratorios, entre ellos el resfriado común, tienen una razón viral. Los rinovirus, representan entre un 25% y un 30% de estos; los adenovirus, un 30%; y los virus no identificados entre el 35% y el 50% de las molestias.

Síntomas para tener en cuenta

La bronquiolitis –que por lo general afecta a los bebes menores de 2 años– es la enfermedad que más ansiedad genera en los padres de familia y demás cuidadores, se contagia de forma directa por contacto con otras personas que tengan resfriado común o gripa.



Si un resfriado común, pese al manejo en casa, persiste por más de 5 días, y adicionalmente se presentan los siguientes síntomas, es importante que acuda a urgencias con el niño:



1. Dificultad para respirar.

2. Tos seca y en ocasiones con abundante secreción nasal.

3. Respiración ruda “hervidera de pecho”.

4. Total inapetito.

5. Fiebre por encima a 38.



Entre las recomendaciones para evitar que una simple gripa se complique, es importante tener en cuenta los siguientes consejos:



a. Mantener al niño en posición semi-sentado, aproximadamente a 30 – 45 grados.

b. Administrar mucho líquido, si el niño es menor de 6 meses, lactarlo por lo menos 10 veces al día.

c. Realizar lavados nasales antes de comer con solución salina y/o atomizador.

d. Fraccionar los alimentos, no dar grandes cantidades.

e. En caso de fiebre, realizar baños con agua tibia por 15 – 20 minutos.

f. Administrar cualquier analgésico, según recomendación médica.



Por último, recuerde NO AUTO-MEDICAR al niño, el uso de antibiótico no mejora la enfermedad y si puede tener consecuencias posteriores como resistencia a estos medicamentos. En caso de requerirlo, únicamente podrá ser formulado por un pediatra después de hacer estudios donde se documente una infección bacteriana.



ANDRÉS FELIPE GALINDO

Coordinador de Pediatría

Clínica Universidad de La Sabana​