Probióticos contra virus diarreicos

Estudios epidemiológicos adelantados en la última década han demostrado que la gastroenteritis viral es una importante causa de morbilidad en la niñez colombiana, siendo el rotavirus su primer agente causal.

Los probióticos son definidos por la Organización Mundial de la Salud como “microorganismos vivos que cuando son administrados en cantidades adecuadas confieren un beneficio a la salud”.



Son bacterias no patógenas que resisten la digestión y, al estar en el intestino en cantidades adecuadas, tienen un efecto positivo: previenen enfermedades gastrointestinales mediante la síntesis de sustancias antimicrobianas, la competencia por los nutrientes necesarios para el crecimiento de patógenos, la inhibición competitiva de la adherencia de los patógenos, la modificación de las toxinas o de los receptores de la toxina o la estimulación de respuestas inmunológicas.



Con el objeto de determinar si algunas bacterias probióticas, sus metabolitos o sus proteínas son capaces de reducir in vitro la infección por rotavirus, en el laboratorio de virología de la Pontificia Universidad Javeriana se realizó una investigación partiendo de 10 bacterias probióticas.



El estudio encontró que el Bifidobacterium adolescente disminuyó la infección viral en tres momentos del ciclo: antes del ingreso del virus a la célula, durante el proceso de adherencia viral por el bloqueo de dos proteínas correceptoras del virus y durante la multiplicación del rotavirus en cultivo celular al lograr disminuir la actividad de la única proteína viral con efecto tóxico, la llamada proteína NSP4.



Estudios in vitro como estos son los que se realizan para buscar bacterias probióticas con capacidades antimicrobianas o antivirales que les den a los alimentos, como el yogur, una ganancia agregada. Este no solo es una fuente rica de proteínas sino que también contienen bacterias con efectos específicos, como disminuir el impacto de la diarrea en los niños.



MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ

​Bacterióloga y Ph. D. en ciencias biológicas