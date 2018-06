Así sobreviví a la muerte y me convertí en un extraño caso médico

Tengo 27 años, soy colombiana y la milagrosa recuperación de mi páncreas e hígado aún sigue siendo objeto de estudio en el exterior. Nadie se explica por qué estoy viva, pero sé que tengo una misión en este mundo, no todos corren con la suerte de tener una segunda oportunidad.



Consecuencia de un accidente que sufrí a la edad de seis años quedé con mis órganos vueltos puré, hasta se me olvidó caminar. Ha pasado el tiempo y puedo decir que esa situación me hizo dar pasos más fuertes y decididos. Entendí el valor de la salud y de la vida. Puedo decir que me levanté de esa cama más fuerte de lo que me acosté.

Así empezó el día en el que debía morir

Hoy en día puedo decir que ha sido una maestría de vida, cada día que pasa aplico las enseñanzas. Foto: Michelle Yidios Hakim

Mi familia de parte de mamá son los médicos Hakim, por eso tal vez se les haga conocido mi apellido materno, pues mi tío Salomón fue quien inventó la válvula Hakim. Mi abuelo y mis tíos viajaron rápidamente a Miami ese soleado sábado de agosto en el que aparentemente debía morir.



Nosotros acabábamos de mudarnos a los Estados Unidos. Salimos muy temprano a dar un paseo con mi mamá en el carro y recuerdo que todo lo que veía me asombraba. Paramos un rato a saludar a unos amigos que nos encontramos cerca de nuestra casa, no podía parar de mirar la bicicleta de uno de ellos, ante mis ojos era supersónica y por eso la pedí prestada.



Empecé a montar en ella y me sentía volando. Un minuto y cuatro casas después, escuché el sonido de un carro que aceleraba y frenaba en seco. En ese momento no había anden, y era tan brusco y fuerte el sonido que me dio la sensación de que me iba a atropellar.



Como necesitaba ver qué tan lejos estaba el carro, volteé mi cabeza y en ese instante perdí el equilibrio. Ahí empezó mi lucha, pues al caer me enterré el timón de la bicicleta en el estómago.



Se me fue la vista a negro. No podía respirar bien. El golpe fue tan fuerte que quedé pasmada en la mitad de la calle. No me perforó el estómago, pero literalmente me destruyó completamente por dentro.



No me podía mover, esos minutos fueron eternidades. El primero que llegó al rescate fue mi amigo, también de seis años. Él no entendía la gravedad de lo que había sucedido y soltó una risa inocente que me hubiese encantado acompañar.



Luego llegó mi mamá corriendo, me alzó y me llevó caminando a casa. Por fortuna estábamos al lado. Me acostó en su cama con la esperanza de que al día siguiente me despertaría como nueva, al fin y al cabo parecía un golpe bobo.

¿Llegó el fin?

Durante la noche, la situación se complicó, empecé a vomitar sangre descontrolada y mi mamá me tuvo que llevar al pediatra. Nos hicieron pasar a la consulta y explicamos lo que había sucedido.



El doctor, alzó mi camisa y lo primero que vio fue un circulo casi negro cerca de mi ombligo donde se veía perfectamente la forma del timón. Sólo con el roce de su mano sentía un dolor insoportable, así que no me pudo examinar. ¿Qué pasaba? No había respuesta, el médico solo salió del consultorio y nos dejó a las dos solas la incertidumbre.



Minutos después volvió agitado para decirnos que nos estaban esperando en el área de urgencias del 'Miami Childrens Hospital', nos teníamos que ir para allá de inmediato.



Me bajaron cargada del carro, porque no me podía mover, y de inmediato entré a consulta. En ese momento entendí lo que era un TAC, pues me sometieron a un examen de radiografía para ver el estado de mi cuerpo. Mientras tanto, afuera mi mamá sólo veía como entraba a la sala un médico tras otro, pero ninguno salía.



Los médicos nos explicaron que el páncreas es el único órgano que no se regenera, sin él pocos logran vivir y yo tenía completamente destrozados el páncreas y el hígado, me había reventado internamente a tal nivel que en mi interior parecían un puré.



Fuí internada en cuidados intensivos, mi papá se devolvió de Brasil, donde se encontraba en ese momento de trabajo, y toda mi familia materna viajó de urgencia a acompañarme con la esperanza de que no fuese una despedida. Me brindaron su atención y cuidados, fueron protagonistas en mi proceso de recuperación y un apoyo enorme para mis papas.



Le dieron la opción a mi mamá de abrir y operar, pero ella no quiso y por eso me dejaron en proceso de recuperación sin intervención quirúrgica a la espera de un milagro.

Así era vivir destrozada por dentro

Creo en un mundo donde las ganas le ganan a los miedos. Foto: Michelle Yidios Hakim

No podía comer ni tomar nada, me alimentaban a punta de suero, me metieron unos tubos por la nariz que extraían líquidos de mi estómago y me hacían exámenes de sangre a diario. Los movimientos de mi cuerpo estaban limitados, pues mis músculos se atrofiaron.



Jamás olvidaré que cinco días después de haberme internado, cumplía siete años. El hospital se encargó de festejármelo y me llevaron regalos, un payaso y un ponqué para cantar el cumpleaños.



Uno no se imagina estando en un cumpleaños donde no puede probar su propia torta de cumpleaños. Sin embargo, como no era consciente de la gravedad de mi estado de salud, aunque el dolor era agudo, siempre tenía una sonrisa en la cara. Por eso en las fotos de mi recuperación siempre salgo sonriendo, sentía que esa habitación era mi universo, lo tenía todo allí para ser feliz.



Pasaron dos meses hospitalizada llenos de un sin número de exámenes y esperas. De la nada nos dieron la noticia de que me había recuperado. ¿Por qué? ¿Cómo?, ningún médico lo entendía pues científicamente era imposible.



Uno de los momentos que mantengo intacto en mi memoria es cuando antes de salir, me sacaron los tubos de la nariz y me tomaron fotografías del estómago para guardarlas en los archivos de casos milagrosos del hospital. De un momento a otro me volví en un caso en una niña milagro.

¿Hay alguna explicación para lo que me pasó?

La vida me dio una segunda oportunidad y sé que tengo una misión en este mundo. En mi presente, siempre agradezco por lo que tengo y aprovecho cada instante como si no hubiese un mañana. Foto: Cortesía: Michelle Yidios Hakim

Unos años después en Cartagena, conocimos a una señora muy amable, Esperanza, que vivía en Miami. Mi mamá le pregunto qué hacía allá y ella le respondió que era doctora en el Miami Childrens Hospital.



Su respuesta nos impactó y le contamos mi historia. Ella, aterrada, nos contó que sabía perfectamente todo lo que yo había pasado pues había estudiado mi caso mientras estuve internada. De hecho, nos contó que una semana atrás había tenido una conferencia acerca de mi caso. Sí, veinte años después y aún siguen estudiando mi recuperación.



Estoy convencida que el creer en que vendrá algo bueno, ponerle una buena actitud a la vida y fortalecer tu mente cura lo que la medicina no puede. Actualmente, estoy estudiando una maestría de Marketing Digital en Barcelona y puedo decir que cada año lo he disfrutado al máximo, haciendo que todo valga la pena. Decidí compartir mi historia porque creo que así como la felicidad, la esperanza se contagia y espero que si alguien que me lea está luchando con alguna enfermedad, aunque le digan que es imposible, que no hay salida, si yo tuve una segunda oportunidad, cualquiera la puede tener.

He entendido que ser fuerte no es no caerse, sino aprender de las caídas. Levantarse más fuertes porque, aunque sea difícil, uno siempre se puede volver a parar. Así toque

volver a aprender a caminar una y otra vez.



MICHELLE YIDIOS HAKIM

Especial para EL TIEMPO

*Este texto contó con la edición, construcción periodística e investigación de DIANA MILENA RAVELO MÉNDEZ, periodista de ELTIEMPO.COM.

Si quiere compartir su testimonio con nosotros en la sección #CómoSalíDe puede escribirnos al correo diarav@eltiempo.com. Todas las historias son valiosas para este espacio.