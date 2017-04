El auge de las carreras extremas

“Es algo diferente, divertido y terminas con barro hasta la cabeza. Es exigente también, pero toda esta mezcla es la que me gusta, es algo que no vives todo los días. Solo te concentras en superar los obstáculos, aunque no tengas aire para pensar. Es verdad que hay riesgo de que te caigas y te lastimes, pero riesgos hay hasta bañándose”.



Quien habla es Karla Astudillo, de 29 años. Es aficionada al ‘crossfit’ y nunca ha sentido temor de participar en las Carreras de Legionarios que ha habido en el país. Son eventos que junto al Desafío de Guerreros constituyen las dos principales marcas de carreras extremas que existen en Colombia.

Ambas son corridas al aire libre, son mixtas, y para edades que varían entre los 14 y los 65 años. Pasar sobre piscinas de barro y agua, escalar murallas y mallas, arrastrarse por debajo de alambres de púas son algunas de las pruebas que se enfrentan en estas competencias de alta intensidad, que combinan el ‘running’ con pruebas de fuerza y balance. Llegaron a Colombia en el 2013 y hay grandes expectativas de que se conviertan en un nuevo fenómeno masivo en el país.



Con pruebas en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, el Eje Cafetero y Villavicencio, cerca de 23.000 corredores nacionales se han inscrito en estas carreras. Desafío de Guerreros es la empresa más grande y antigua del sector en el país y hasta ahora, desde que comenzaron a trabajar en el 2013, han llevado al cabo 29 eventos. Este año llegarán a los 35 con la apertura de franquicias en México y España, y una nueva prueba en Buenos Aires. Legionarios, en cambio, es una marca más joven, en el 2017 llegará a su sexta competencia y cumplirá tres años de trabajo.



Ambas siguen la modalidad que surgió en Estados Unidos en el 2010, como una variante de los cada vez más populares entrenamientos de inspiración militar. En ese país, los sistemas de ejercitación inspirados en la disciplina castrense son un ‘boom’ desde hace aproximadamente dos décadas, con el surgimiento de los llamados ‘fitness boot camp’, que buscan mejorar el estado físico.



Las iniciativas que han impulsado estas nuevas carreras ‘outdoor’ en el mundo trabajan con marcas, cada una de las cuales tiene su propia historia y maneras específicas de realizar las carreras. Las más conocidas a nivel mundial son las Tough Mudder, que duran hasta 24 horas; Warrior Dash, de cinco kilómetros, y Spartan Race, la carrera de obstáculos más popular del mundo. Fue creada en Vermont (Estados Unidos), por Joe de Sena, quien quiso reproducir el estilo de vida del guerrero de Esparta en Grecia.

Exigencia física

El número de obstáculos varía de acuerdo con cada prueba. Algunos de las más difíciles son cargar durante 200 metros sacos de arena de 40 kilos, trepar redes y cuerdas de aproximadamente 5 metros o escalar pirámides de rodillos.



“Son exigentes, pero no insuperables. Cada quien se toma el tiempo que necesite. Son carreras mixtas, que se pueden correr por equipos o individualmente. Por ejemplo, para una carrera de 5K, alguien que esté en forma puede completar el recorrido en unos 40 minutos. Pero siempre tenemos participantes que van a su ritmo y pueden tomarse hasta dos horas”, comenta Juan Pablo Echeverri, gerente de Desafío de Guerreros.



El médico deportivo Luis Vergara asegura que estas carreras son de alta exigencia física, por lo que recomienda que los participantes se sometan a una evaluación que determine si su cuerpo es capaz de soportar la intensidad de la prueba. También para ver si existen enfermedades no diagnosticadas que se puedan manifestar con el ejercicio.



“Se debe orientar –dice el doctor– para prevenir lesiones, hacer recomendaciones nutricionales para tener reservas de energía y lograr una hidratación adecuada”.



Los principales, según el doctor Vergara, son las caídas y traumas, desgarros o contracturas, además de lesiones por sobrecarga en músculos y tendones.



Ana María Navarrete, de 31 años, es una deportista consumada y estaba muy bien preparada para el Desafío de Guerreros que corrió en Guasca el año pasado. Sin embargo, una caída no solo le impidió terminar la prueba sino que le costó una lesión de rodilla que la tuvo en recuperación por cuatro meses. “Son carreras complejas –dice Navarrete– y la gente debe saber que se la tiene que tomar en serio, prepararse y ser consciente de que el riesgo de lastimarse es parte del paquete”.



Estas pruebas combinan resistencia aeróbica con fuerza muscular, por eso el doctor Vergara asegura que en el entrenamiento es necesario combinar ambas. Sobre los tiempos de preparación dice que una persona debe entrenar por lo menos 5 o 6 meses antes. Alguien con cierto grado de entrenamiento igual necesita por lo menos 3 meses para preparar la musculatura para algo así”.



De otra parte, es tanto el ‘boom’ de estas carreras que, según cuenta Juan Pablo Echeverri, ya hay entrenadores que se especializan en preparar a sus clientes para estos retos –los nacionales y los internacionales– y escogen lo mejor de disciplinas como el TRX y el entrenamiento funcional. Está claro que es deporte y diversión, pero nadie quiere ser el último.

Dónde y Cuándo

Desafío de guerreros (desafiodeguerreros.com) tendrá su próxima carrera de 5K los días 1 y 2 de abril. Será en Guasca, cerca de Bogotá. Los interesados deben pagar 89.000 pesos que incluyen seguro médico, medición de tiempos e hidratación.



La de Legionarios (carreradelegionarios.com) será el 11 de junio en Ubaté: 5K y 90.000 pesos que incluye lo mencionado arriba.



Para más información, consulte las páginas web.



MAGDALENA OLEA URREJOLA

EL MERCURIO - GDA