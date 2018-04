"El punto G está entre las orejas", Flavia dos Santos

A su consultorio llegan decenas de mujeres a hablar, muchas veces en voz baja y con pudor, sobre su intimidad. En contraste, ella es directa, desparpajada y clara para hablarles de sexo.



Así es la sexóloga Flavia dos Santos, quien en sus años de experiencia oyendo a las colombianas puede decir con seguridad que ellas no son tímidas en cuestiones sexuales, pero que les falta educación en la materia para poder disfrutar más del sexo.

“Gran parte de las consultas se refieren a la falta de orgasmos, y esto a veces se debe a que no conocen su cuerpo ni cómo reacciona. Es importante que la mujer se masturbe, que tenga fantasías sexuales, conozca su clítoris y pueda hablar con su pareja sobre todo esto”, comenta la experta.



Además de oírlas y aconsejarlas, Dos Santos quiere ayudarlas a que se diviertan cada vez más con el sexo, por lo que se lanzó a crear su propia marca de productos de entretenimiento y salud sexual para ellas, aunque se pueden disfrutar en parejas. Comenzó con tres productos, que ya están en el mercado

¿Son tímidas las colombianas en cuestiones de sexo?

Para nada, son curiosas, lo que les falta es educación sexual. Y educación sexual no es aprender cómo funciona el cuerpo, sino entender el placer y saber que uno tiene la capacidad de dar y sentir placer.

¿Dónde empieza el placer?

En la mente. El punto G, si es que existe, está entre las orejas.



¿Qué nos diferencia de los animales?



Que ellos tienen sexo y nosotros tenemos vida erótica. Podemos pasar horas pensando en sexo, sintiendo placer, solo con el poder de la mente; los animales, no.



Pero la falta de educación sexual hace que no tengamos libertad para disfrutar de esos momentos, libertad para explorar el cuerpo y descubrir nuestras zonas erógenas.

Recordemos esas zonas erógenas...

Somos grandes órganos sexuales caminando por la calle, porque tenemos ramificaciones nerviosas de la punta de la cabeza a la punta de los pies. Y cada uno va a descubrir sus zonas erógenas.



Rico explorar y darse la oportunidad de descubrir esos puntos que no sean los genitales; para unos será el cuello; para otros, la entrepierna o detrás de la oreja; no son los mismos para todos.

¿Qué tan importante es la masturbación en la mujer para su vida sexual?



Es la posibilidad de fantasear.

¿Y qué son las fantasías eróticas?



El punto G de la mente, ese lugar al que puede ir la imaginación sin que se altere tu realidad ni cambie tu esencia. Puedes ir manejando e imaginando escenarios eróticos sin que el cuerpo esté allí.



Algunas personas, por falta de educación sexual, se reprimen de las fantasías eróticas y piensan que es algo perverso, que se están enloqueciendo por pensar en esas cosas, y sacan de su cabeza esos momentos de erotismo tan importantes y fundamentales a la hora de la masturbación.¿Ayuda la masturbación a la hora de las relaciones en pareja?



La masturbación es el gatear del sexo. Es fundamental que uno tenga ese momento para explorarse, para conocerse, para luego compartir su experiencia íntima con otra persona, pero desafortunadamente muchas mujeres esperan a que venga alguien de afuera a enseñarles sobre su propio cuerpo, y no es así, hay que empoderarse del cuerpo.

Así le puede decir uno al otro qué es lo que le gusta y cómo le gusta...

Exacto, porque nadie nace aprendido, y el sexo es un aprendizaje que dura toda la vida porque somos seres vivos que vamos cambiando. De pronto, una práctica que me gustaba a los 20 ya no me gusta a los 40.



¿Cómo introducir los objetos y productos sexuales en la relación de pareja?



De a poco. Hablar de sexo aún es un tabú entre las parejas, hablan de todo, menos de eso. Hay que utilizar la boca también para hablar y decirle a la pareja lo que queremos y proponerle nuevas cosas, a ver qué dice.

¿Qué objetos recomienda para el juego erótico?

Todo lo que está en el mercado sirve: velas, disfraces, lubricantes... En el sexo, como lo hacemos en otras áreas de la vida, hay que invertir tiempo, creatividad y emoción. La mayoría piensa que el sexo es instantáneo, como en las películas, pero no, hay que invertirle.

¿De acuerdo con su experiencia, sobre qué es lo que más consultan las colombianas?

Sobre cómo lograr un orgasmo, ya sea porque hay bloqueos mentales, resequedad vaginal, por falta de conocimiento de la pareja en cuanto al cuerpo femenino, hay muchas razones. Hay mujeres que se quejan del egoísmo de sus parejas a la hora de entender el funcionamiento del cuerpo femenino.

¿Cómo mantener el gusto y el interés sexual a lo largo del matrimonio?

Hay que ver a la pareja como un cliente. Cuando uno tiene un cliente trata de mantener su interés, conocer sus gustos, lo seduce, está atento a lo que le interesa. Trátelo como un cliente que no puede perder, porque el mercado tiene muchas ofertas.



También es importante mantener cierta distancia, mirar a la pareja de lejos para apreciarla. Leí hace poco algo que es cierto: para mantener un verdadero matrimonio hay que llevar vida de solteros, y no se trata de acostarse con quien sea, sino de mantener ciertos intereses propios, donde cada uno tenga su independencia y se encuentren constantemente.

Natalia Diaz

Editora EL TIEMPO