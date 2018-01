Dolor sin sufrimiento/ De Tu Lado Con Alex

Recientemente estuve leyendo la historia de vida de Victor Frankl, un psicólogo-neurólogo revolucionario de pensamiento, quien después de sobrevivir tres años en varios campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, a su salida fundó la logoterapia, una sicoterapia basada en el análisis existencial. Su creencia es que encontrarle el sentido a la vida (y siempre se puede encontrar) es el poder más motivante y la fuerza más poderosa para las personas.

Su propia experiencia en los campos de concentración –donde asesinaron a su esposa y a casi toda su familia, en los que vio morir inútilmente a millones de personas y, además, sufrió hambre, frío, enfermedad, trabajo forzoso y la bajeza humana más explícita– le sirvió para, literalmente, “vivir su teoría”.



Salió de allí con la firme convicción de que aun en las situaciones más infrahumanas, uno puede encontrarle sentido a la vida y convertirlo a su vez en el motor para seguir adelante y vivir en paz. Entendió que si el entorno no se podía alterar, lo que debía cambiar era su propia actitud y no permitir que ese ambiente, por más macabro que fuera, lograra aplastar su espíritu. Decidió transformar la tragedia colectiva en un triunfo humano personal. Logró mantener amor y compasión aun cuando no había una sola razón evidente para hacerlo. Como parte de su misión ayudó a miles más a hacer lo mismo, y aunque la gran mayoría murieron, pudieron irse con tranquilidad y paz en sus corazones.



Frankl es el ejemplo viviente de la frase de Buda: “El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional”. Buda lo explica diciendo que el dolor es cuando nos clavan una flecha, pero el sufrimiento es la reacción que tenemos a ese flechazo... la rabia y las ganas de vengarse. El dolor es absoluto e irrefutable, mientras que el sufrimiento es lo que decidimos hacer con ese dolor.



Todos los seres humanos estamos expuestos al dolor casi que desde el día en que nacemos, ya sea físico o emocional. Unas veces más que otras y unas personas muchísimo más que otras; sin embargo, todos, sin excepción, tenemos la posibilidad de decidir qué hacer con ese dolor. Podemos aceptarlo como parte de nuestro crecimiento o podemos dejar que nos quiebre y nos destruya. Vale la pena recordarlo en esta compleja coyuntura actual: siempre tenemos la opción de decidir no permitir que nada ni nadie nos arrebate lo lindo de nuestra humanidad, aun en las situaciones más extremas.

ALEXANDRA PUMAREJO@detuladoconalex