Una dieta sana puede ayudar a combatir la depresión

Personas que recibieron una alimentación muy similar a la mediterránea registraron mejoras importantes en su depresión.



En un estudio hecho por la Universidad Deakin, en Melbourne, una treintena de individuos con la patología recibió una dieta que incluía grandes cantidades de frutas, verduras, aceite de oliva, legumbres y cereales, como trigo y arroz, así como cantidades moderadas de pescado, productos lácteos y vino. En cambio, se limitó el consumo de carnes rojas y de alimentos procesados, fritos y ricos en azúcar.



En paralelo, un grupo similar de pacientes siguió con su alimentación habitual. Todos los participantes estaban tomando antidepresivos y/o estaban en psicoterapia regular.

Al cabo de tres meses, al comparar los síntomas de depresión mediante una escala aplicada antes y después del estudio, quienes modificaron su dieta obtuvieron mejores puntuaciones. De hecho, el 32 % ya no cumplía los criterios para una depresión.

Alrededor del 20 al 30 por ciento de los pacientes con depresión no responden a los tratamientos farmacológicos FACEBOOK

TWITTER

En cambio, en el grupo que no modificó su dieta solo el 8 % logró mejoras en los síntomas.



"Ya sabíamos que la dieta tiene un impacto potente en los aspectos biológicos de nuestro cuerpo. El sistema inmunológico, la plasticidad cerebral y la microbiota intestinal parecen ser centrales no solamente para nuestra salud física, sino también la mental”, precisa la doctora Felice Jacka, autora de la investigación.



“Alrededor del 20 al 30 por ciento de los pacientes con depresión no responden a los tratamientos farmacológicos; un complemento entonces puede ser el manejo nutricional, así como el ejercicio”, precisa el doctor Pedro Retamal, profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la U. de Chile.



(Editorial: Entre deprimidos y felices)



La dieta usada en el estudio casi no contiene hidratos de carbono refinados (azúcar, harina, cereales refinados, etc.), que aumentan el nivel de azúcar en la sangre y desestabilizan el estado de ánimo.



Contiene proteínas de fuentes animales, ricas en nutrientes claves para el cerebro como el hierro, el zinc y la vitamina B 12.



CRISTIÁN GONZÁLEZ

EL MERCURIO (Chile) - GDA