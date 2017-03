Debate entre centro de oncología y EPS Cafesalud por pagos

Una carta enviada por Carlos Vicente Rada, presidente de la IPS Centro Nacional de Oncología (CNO), a Luis Guillermo Vélez, presidente de Cafesalud, alertó sobre una supuesta suspensión de servicios a los pacientes de esa EPS –la más grande del país– por una deuda de 24.000 millones de pesos que reclama.



En la comunicación, el CNO asegura que por esa deuda ya tuvieron que cerrar los servicios de dispensación de medicamentos, de medicina nuclear y la recepción de algunos pacientes hospitalarios.



En diálogo con La W, Rada aseguró que no obstante tener una buena relación con la EPS, la promesa de servicio a los pacientes estaba en riesgo porque no se les ha podido pagar a los proveedores de insumos y medicamentos para tratar el cáncer.



“Los pagos que se han hecho son bajísimos y no llegan ni al 5 por ciento. Del año pasado nos deben 3.400 millones de pesos y por el contrato de este año, cerca de 20.000 millones, de los cuales solo han pagado 1.000”, le dijo Rada a EL TIEMPO. Y aclaró: “No pretendemos que nos paguen todo, pero sí una suma importante para pagarles a los proveedores. Cafesalud tiene que revisar sus cuentas”.



Pero Vélez le dijo a este diario que los términos de la deuda con el centro oncológico ya estaban acordados con el máximo accionista y por eso le sorprendió que se desconociera ese acuerdo. “Desde el 20 de diciembre del año pasado, cuando asumí, y en todo lo corrido del 2017 se les está pagando condicionadamente, no la totalidad sino del 60 al 80 por ciento de las cuentas, como con todas las IPS, de acuerdo con el flujo de caja”, explicó.

Bajo esa modalidad, afirmó Vélez, se les han desembolsado hasta hoy cerca de 11.000 millones de pesos, y no solo los 1.000 millones que indica el CNO.



“Está claro que sí les debemos plata, pero también les dijimos que no les podemos pagar un peso por los servicios del año pasado (2016), porque esos pasivos deberán ser asumidos por los compradores de Cafesalud. La solución definitiva es la venta”, insistió.



Cafesalud, que recibió los pacientes de Saludcoop y hoy tiene 6,1 millones de afiliados, está en la etapa final de venta, un proceso que, según Vélez, terminaría a principios de mayo.



En todo caso, José Luis Mayorca, presidente de la junta de CNO, quien reconoció en La W que no es la primera vez que sufren dificultades, dio un parte de tranquilidad a los 6.858 pacientes de Cafesalud y dijo que se les seguirá atendiendo.



REDACCIÓN SALUD